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Видео: Джон Сноу сжег сценарий восьмого сезона "Игры престолов"

Новости
    16.06.2019, 19:00
Текст:   Олег Усков

В Сети появилось небольшое юмористическое видео, в котором Джон Сноу извиняется перед угрюмо толпящейся общественностью за финал "Игры престолов", после чего сценарий злополучного сезона показательно казнят - через сожжение.

Ролик опубликован на YouTube-канале Eating Things и стяжал одобрение комментаторов. Которые отмечают, что минута этого видео лучше, чем весь восьмой сезон ИП оптом, а спич Сноу - самое разумное из всего, что он когда-либо говорил.

Фото: Helen Sloan/ HBO
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По сюжету, саркастически переиначивающему одну из трагических сцен заключительного сезона GOT, Сноу указывает, что, похоже, сериал "Остаться в живых" (Lost), финал которого также был проклят поклонниками, создателей "Игры престолов" ничему не научил. Джон сожалеет о потраченном на сезон времени, припоминает бучу с пластиковым стаканом и далее предлагает сжечь сценарий, "написанный за шесть дней", и навсегда забыть, что он вообще существовал. "К черту восьмой сезон!" - вещает Сноу.

"А не поздновато ли уже?" - риторически интересуются авторы ролика.

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