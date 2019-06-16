Видео: Джон Сноу сжег сценарий восьмого сезона "Игры престолов"

В Сети появилось небольшое юмористическое видео, в котором Джон Сноу извиняется перед угрюмо толпящейся общественностью за финал "Игры престолов", после чего сценарий злополучного сезона показательно казнят - через сожжение.

Ролик опубликован на YouTube-канале Eating Things и стяжал одобрение комментаторов. Которые отмечают, что минута этого видео лучше, чем весь восьмой сезон ИП оптом, а спич Сноу - самое разумное из всего, что он когда-либо говорил.

По сюжету, саркастически переиначивающему одну из трагических сцен заключительного сезона GOT, Сноу указывает, что, похоже, сериал "Остаться в живых" (Lost), финал которого также был проклят поклонниками, создателей "Игры престолов" ничему не научил. Джон сожалеет о потраченном на сезон времени, припоминает бучу с пластиковым стаканом и далее предлагает сжечь сценарий, "написанный за шесть дней", и навсегда забыть, что он вообще существовал. "К черту восьмой сезон!" - вещает Сноу.

"А не поздновато ли уже?" - риторически интересуются авторы ролика.