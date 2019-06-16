Всего две минуты: ученые назвали простой способ спастись от диабета

Очень короткие, но интенсивные тренировки, на которые не будет уходить много времени, могут снизить риск развития диабета 2 типа.

Как сообщает МедикФорум, на эти занятия можно уделять лишь две минуты в неделю. К таким выводам после проведенного исследования пришли сотрудники Абердинского университета в Шотландии.

Ученые считают, что если еженедельно проводить два сеанса интенсивных силовых тренировок, длительностью по минуте каждая, можно предотвратить развитие диабета 2 типа. Исследователи сравнивают эффект от таких кратких, но напряженных тренировок с ежедневной умеренной 30-минутной физической активностью.

Во время проведенного исследования анализировались данные добровольцев с лишним весом из группы диабетового риска. Они восемь недель проводили тренировки на велотренажере. При этом добровольцы занимались два раза в неделю, интенсивно работая на тренажере 10 раз по шесть секунд. Оказалось, что этого достаточно, чтобы улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и способность организма очищать кровь от сахара.