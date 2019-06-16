Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды

На супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару наложили штраф в размере 15 тысяч долларов США за заказ еды в люксовых ресторанах за государственный счет.

Женщина пошла на сделку с мировым судом Иерусалима и согласилась признать себя виновной в "намеренном использовании чужой некомпетентности", передает агентство Reuters. Одновременно с нее сняли обвинения в растрате бюджетных средств и мошенничестве. Первую леди Израиля в наказание за правонарушение обязали заплатить штраф в 55 тысяч шекелей (около 15200 долларов США - прим. "РГ").

Дело супруги премьера Нетаньяху рассматривалось в суде с октября прошлого года. В 2010-2013 годах она и бывший заместитель директора и завхоз канцелярии премьер-министра в Иерусалиме Эзра Сеидофф оплатили счета на сумму около 100 тысяч долларов за услуги кейтеринга для резиденции главы израильского правительства в Иерусалиме. Указанные траты были запрещены в связи с наличием в учреждении штатного повара.