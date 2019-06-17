Александр Калягин назвал слухи о своей госпитализации "глупостями"

Народный артист России Александр Александрович Калягин лично опроверг сообщения о своей госпитализации, появившиеся некоторое время назад в отечественных СМИ.

Сообщалось, что 77-летний артист, художественный руководитель театра Et Cetera Калягин обратился в одну из столичных клиник из-за проблем с сердцем.

"Что за глупости. Я чувствую себя нормально, и у меня сегодня обычный день", - заверил РИА Новости актер. Добавив: "Если я заехал проверить сердце, что делаю периодически, то не нужно делать такие непонятные ложные заявления".

Александр Александрович Калягин родился в 1942 году. В кино - с шестидесятых.

Известен по фильмам и сериалам "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Адам женится на Еве", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Мертвые души", "Прохиндиада, или Бег на месте", "Бедная Настя".

Ранее сообщалось, что в Москве была госпитализирована народная артистка СССР Галина Волчек.