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Александр Калягин назвал слухи о своей госпитализации "глупостями"

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    17.06.2019, 12:40
Текст:   Олег Усков
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Народный артист России Александр Александрович Калягин лично опроверг сообщения о своей госпитализации, появившиеся некоторое время назад в отечественных СМИ.

Сообщалось, что 77-летний артист, художественный руководитель театра Et Cetera Калягин обратился в одну из столичных клиник из-за проблем с сердцем.

Фото: Сергей Карпов/ ТАСС
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"Что за глупости. Я чувствую себя нормально, и у меня сегодня обычный день", - заверил РИА Новости актер. Добавив: "Если я заехал проверить сердце, что делаю периодически, то не нужно делать такие непонятные ложные заявления".

Александр Александрович Калягин родился в 1942 году. В кино - с шестидесятых.

Известен по фильмам и сериалам "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Адам женится на Еве", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Мертвые души", "Прохиндиада, или Бег на месте", "Бедная Настя".

Ранее сообщалось, что в Москве была госпитализирована народная артистка СССР Галина Волчек.

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