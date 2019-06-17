Аномальная жара скоро вернется в Москву

Столичный регион сегодня попадет под влияние нового антициклона, воздух прогреется сильнее, чем в прошедшие дни. Столбик термометра сможет подняться до отметки +27 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, в понедельник осадки в столице маловероятны, умеренный западный ветер (10 м/с). Такие условия будут способствовать хорошему прогреву воздуха - до +25...+27 градусов, вечером не ниже +15 в мегаполисе, а по области минимум +13. Такая температура выше климатической нормы на 3-4 градуса.

В течение недели воздух прогреется еще сильнее. Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, в среду столбики термометра смогут превысить отметку +30 градусов. И продержится жара, по данным специалистов, вплоть до выходных.

Кстати, наиболее жарким день 17 июня был в 1892 году. Тогда воздух прогрелся до +30,8 градуса. А в 1966 году на термометрах было +3,8.