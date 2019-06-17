"Бережливые" поликлиники получат "звезды" по примеру отелей

Поликлиники, работающие по принципу бережливых технологий, предполагается сертифицировать, присваивая им "звезды" так, как это принято в туристической индустрии при оценке уровня работы отелей. Такая идея обсуждается в Минздраве РФ.

Сейчас к проекту "Бережливая поликлиника" присоединилось уже более двух тысяч медучреждений во всех регионах страны. Речь идет о качественном изменении организации работы первичного звена здравоохранения: удобной записи к врачам, в том числе, дистанционной, соблюдении графика приема больных - ликвидации "живой" очереди, переустройства внутреннего пространства поликлиник, где, в частности, должны появиться удобные указатели и информационные стенды для посетителей. В результате экономится время и у врачей, и у пациентов. Об этом сообщила заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Эльмира Вергазова.

Теперь итоги такой "перестройки" поликлиник предстоит оценить, причем результат этой оценки должен быть виден всем. "В рамках послания президента Федеральному Собранию была поставлена задача брендировать поликлиники, поставить на них те самые "звездочки", чтобы они были настоящими бережливыми, а не просто делали красивую картинку и регистратуру", - сказала Эльмира Вергазова, выступая на заседании дискуссионной площадки "Благополучие человека", организованной "Единой Россией".

Эксперты обсуждали вопросы доступности первичной медико-санитарной помощи в регионах. Представитель министерства отметила, что Минздрав совместно с Росздравнадзором разрабатывают принципы сертификации медучреждений.

По словам Вергазовой, вслед за поликлиниками бережливые технологии начали внедрять и стационары, а в ближайшее время к проекту присоединятся детские поликлиники. Всего к 2024 году "бережливыми" должны стать почти 7 тысяч медучреждений.

Одно из направлений работы - включить обратную связь медиков с пациентами. "Мы строим индивидуальную работу с регионами для того, чтобы вместе разобраться, что может не получаться, и что нужно сделать для того, чтобы достичь целевых показателей нацпроекта "Здравоохранение", - пояснила глава ФОМС Наталья Стадченко. - Например, в рамках проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" мы должны обеспечить всеобщую диспансеризацию и для этого только в текущем году проинформировать о возможности ее прохождения 51 млн человек". Этим будут заниматься и медики первичного звена, и страховые медорганизации.