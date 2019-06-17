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17.06.2019 01:25
Рубрика: В мире

Более 10 сирийцев погибли в результате обстрела деревни боевиками

Одиннадцать мирных жителей погибли и еще 15 получили ранения во время минометного обстрела селения Эль-Вадихи, расположенного к югу от города Алеппо. Бандформирования вели огонь по деревне из реактивных систем залпового огня.

Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама

Ранее от действий террористов пострадали населенные пункты на севере провинции Хама. По данным сирийского агентства SANA, военную поддержку боевикам на севере Сирии оказывает Турция. Анкара поставляет террористам оружие и боеприпасы для обстрела районов, находящихся под защитой правительственных войск.

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