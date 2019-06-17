Более 10 сирийцев погибли в результате обстрела деревни боевиками

Одиннадцать мирных жителей погибли и еще 15 получили ранения во время минометного обстрела селения Эль-Вадихи, расположенного к югу от города Алеппо. Бандформирования вели огонь по деревне из реактивных систем залпового огня.

Ранее от действий террористов пострадали населенные пункты на севере провинции Хама. По данным сирийского агентства SANA, военную поддержку боевикам на севере Сирии оказывает Турция. Анкара поставляет террористам оружие и боеприпасы для обстрела районов, находящихся под защитой правительственных войск.