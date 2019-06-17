Более 80 тысяч человек сдадут ЕГЭ-2019 в резервные сроки

Сегодня, 17 июня, стартуют резервные сроки для сдачи ЕГЭ. Первыми предметами идут география и литература. Завтра школьники будут сдавать историю и физику, 20 июня - биологию информатику и химию. 24 июня пройдет экзамен по базовой и профильной математике, 26 июня - по русскому языку, 27 июня - устная часть ЕГЭ по иностранному языку, 28 июня - по обществознанию и письменная часть ЕГЭ по иностранному языку.

"Завершится основной период ЕГЭ 1 июля. Это резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам, - сообщили "РГ" в Рособрнадзоре. - Всего в резервные дни основного периода экзамены сдадут более 80 тысяч человек".

Кто эти ребята? В основном, выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат. Плюс - выпускники текущего года, пропустившие или не завершившие экзамен в основной срок по болезни или другой уважительной причине. К уважительным причинам, например, относится случай, когда выпускник выбрал два предмета по выбору, а экзамены по ним совпали в один день. Тогда один из этих предметов сдается в резервный день.