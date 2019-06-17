ЦБ: Вложения иностранцев в госдолг России побили рекорд

Нерезиденты в мае приобрели облигации федерального займа (ОФЗ) на 217 млрд рублей, их вложения на этом рынке почти достигли 2,5 трлн рублей, обновив исторический максимум. Из размещенных Минфином в мае ОФЗ на 376 млрд рублей иностранные инвесторы выкупили 40%.

Об этом сообщил Банк России в майском выпуске бюллетеня "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, достигал максимума накануне апрельского пакета санкций со стороны США (2,35 трлн рублей, или 34,5% рынка).

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что в мае доля нерезидентов среди держателей госдолга выросла с 27,8 до 29,4%. Иностранных инвесторов привлекает сочетание сравнительно высокой доходности и низких страновых рисков.

Увеличение доли нерезидентов создает потенциальную опасность повторения прошлогодних внезапных и масштабных распродаж, в конечном итоге вызвавших повышение процентных ставок, но косвенно защищает рынок госдолга от санкций, которые в Конгрессе США активно обсуждаются с прошлого года.