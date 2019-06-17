ЦБ запустил портал об экономических и финансовых исследованиях

Банк России открыл интернет-портал, посвященный экономическим и финансовым исследованиям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.

На портале, получившем название "Эконс", будут публиковаться обзоры научных исследований, колонки, интервью с российскими и зарубежными экономистами, а также другие материалы по темам, касающимся политики центральных банков, макроэкономики, развития финансовых рынков, финансовых технологий. Авторами статей будут как сотрудники ЦБ, так и эксперты исследовательских и научных организаций, аналитики компаний и банков.

"Эконс" предназначен для представителей экспертного сообщества, журналистов финансово-экономических СМИ, аналитиков банков и компаний, работников госорганов и всех, кто интересуется тем, как устроены и работают экономика и финансовые рынки, указывается в релизе.

Центробанки активно вовлечены в научную дискуссию и способствуют ее развитию, говорится в комментарии первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой. Банк России также стремится к активному научному диалогу, портал "Эконс" был запущен для более широкой дискуссии, уточнила она. "Сотрудники Банка России будут его постоянными авторами, но наш голос здесь не будет ни единственным, ни доминирующим", - подчеркнула Юдаева.

Часть материалов будет переводиться на английский язык. В основном это публикации, касающиеся российской экономики, либо представляющие собой взгляд из России на общую глобальную повестку центральных банков и финансовых регуляторов.

Для создания и развития портала сформирована редакция, основу которой составили журналисты, работавшие в деловых медиа. Ее возглавила бывший экономический обозреватель "Ведомостей" Ольга Кувшинова.