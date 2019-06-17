Часть функций врачей может успешно выполнять средний медперсонал

Новости

В немецкой тюрьме заключенный захватил заложницу 22:02
Постпред РФ: США бездоказательно обвинили РФ в нарушении ядерного моратория 21:55
Минск и Каир формируют совет делового сотрудничества 21:36
Матвиенко вручила российский паспорт внуку мецената Щукина 20:48
Российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики США 20:48
Рособрнадзор: Работы по ЕГЭ с недопустимыми чернилами будут зачтены 20:30
Путин поздравил лучницу Авдееву с победой на чемпионате мира 20:22
В Испании погибла несовершеннолетняя россиянка 20:20
Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы 20:18
Путин пожелал удачи и вдохновения участникам конкурса им.Чайковского 20:15
Вилле Хаапасало решил переплыть Финский залив на плоту 20:05
Врачи рассказали о пользе приема витаминов летом 19:53
Путин назначил Громыко послом РФ в Мали 19:50
Скончался экс-президент Египта Мухаммед Мурси 19:50
Калининградец на спор залез в трубу и застрял на семь часов 19:48
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым 19:46
Названа причина землетрясения на границе Китая и КНДР 19:30
ЦБ: Вложения иностранцев в госдолг России побили рекорд 19:23
В Петербурге решили штрафовать тех, кто бросает мусор мимо урны 19:09
Россия и Иран подписали протокол о сотрудничестве в области энергетики 18:53
В России ужесточили наказания за "пьяные" ДТП 18:42
Хоркина выступила за открытие зала спортивной гимнастики на арене "Динамо" 18:40
Гостем фестиваля в Заполярье станет режиссер Андрей Звягинцев 18:35
Живущая в аварийном бараке калужанка обратилась на "Прямую линию" 18:30
В Подмосковье тренера обвинили в развращении 8-летней школьницы 18:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
17.06.2019 21:58
Рубрика: Общество

Рецепт от сестры

Часть функций врачей может успешно выполнять средний медперсонал
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Спецвыпуск № 129(7887)
В представлении обывателя быть медицинскиой сестрой дело нехитрое - чего там стоит сделать укол или измерить давление? У нас их принято называть средним медицинским персоналом, помощниками врачей. Но во всем мире их считают самостоятельной профессиональной категорией специалистов и важнейшим кадровым ресурсом здравоохранения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Профессиональная сестринская практика направлена на поддержание здоровья населения, профилактику заболеваний и их осложнений, на расширение прав и возможностей людей в осуществлении самопомощи и изменение их поведения в отношении собственного здоровья, - говорит доктор медицинских наук, профессор Галина Перфильева. Она 15 лет возглавляла программу "Кадровые ресурсы здравоохранения" департамента систем здравоохранения и общественного здоровья Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. - Именно медицинским сестрам, как самой многочисленной категории работников здравоохранения, отводится важнейшая роль в обеспечении доступности медико-санитарной помощи для населения, в достижении непрерывности помощи, качества и безопасности услуг здравоохранения".

Фото: iStock
Доступ к аукционам для российских производителей лекарств затруднен

Сегодня в столичном здравоохранении работают около 52 тысяч медицинских сестер разных специальностей - главные и старшие сестры, сестры стационаров и поликлиник, педиатрические, хирургические, кардиологические, стоматологические, сестры отделений реанимации и анестезиологии, сестры паллиативной помощи и другие. И только у тысячи из них есть высшее образование. Почему же сестры не идут за дипломом? "Интерес к высшему образованию у медицинских сестер, безусловно, есть. Сестры, окончившие вузы, работают не только в городских учреждениях здравоохранения, но и в федеральных и ведомственных учреждениях Москвы, - поясняет Галина Перфильева. - Среди выпускников есть кандидаты и доктора наук, работающие не только в лечебно-профилактических, но и в научно-исследовательских и образовательных учреждениях. Правда, в России они защищаются не по научной специальности "Сестринское дело", как во всех странах, а, к примеру, по организации здравоохранения, по психологии, педагогике и т.д. Магистратуры и докторантуры в области сестринского дела существуют практически во всех странах Евросоюза десятки лет. В России только в 90-х открыли факультет "сестринское дело" в Первом Московском государственном медицинском университете им. Сеченова. За эти годы в сестринском деле произошло много позитивных изменений, но их могло бы быть значительно больше, если бы законодательная база быстрее реагировала на потребности населения".

Сейчас программы университетской подготовки медицинских сестер в нашей стране изменяются, новые будут больше ориентированы на клинику

Сейчас программы университетской подготовки медицинских сестер в нашей стране изменяются, новые будут больше ориентированы на клинику. Студентов обучают коммуникации, психологии, организационным и управленческим навыкам. Но, получив вузовский диплом, сестры по большей части занимают управленческие должности - главной медсестры, а с пациентами уже не работают. "Первые выпуски факультета были ориентированы на подготовку руководителей сестринских служб и преподавателей. Развитие клинического сестринского дела не получило развития в силу ограниченных знаний и опыта в области доказательной сестринской практики, отставания в развитии законодательной базы, сложившейся традиции.

В Европе медицинские сестры ставят сестринские диагнозы, выполняют до 80 процентов профилактической работы, ведут клиники и центры сестринского ухода

ВОЗ рассматривает сестринский персонал как важнейший потенциал здравоохранения. Повышение уровня образования сестер позволяет расширить их функциональные обязанности", - продолжает Галина Перфильева и приводит несколько примеров. В Великобритании медицинские сестры могут выписывать рецепты, как врачи. В Швеции, Финляндии, Голландии, Бельгии, Польше и других европейских странах они должны дополнительно пройти курс обучения для получения такого права. Сестры ставят сестринские диагнозы, выполняют до 80 процентов профилактической работы, ведут клиники и центры сестринского ухода. В Финляндии до 2/3 первичного приема пациентов ведсестры. "Полагаю, что определенные функции участкового врача в наших поликлиниках могли бы успешно выполнять медицинские сестры с высшим образованием. Такой опыт в Самарской области себя полностью оправдал", - говорит Перфильева.

Фото: iStock
Российские онкологи развивают проект по медицинскому туризму

Из-за нехватки кадров медучреждения готовы брать на позиции медицинских сестер и братьев студентов. "Нигде в мире нет такой практики, потому что профессия медицинской сестры требует полноценной специальной подготовки. Почему же у нас поощряется, когда студенты идут работать в стационар? Во-первых, это недооценка роли медицинской сестры, ее образования и статуса. Во-вторых, временное решение дефицита сестер. В-третьих, это возможность для студента приобрести и отработать отдельные манипуляции, но правильнее отрабатывать их не на пациентах, а на тренажерах в учебных аудиториях", - отмечает Перфильева. Вероятно, тут еще и вопрос зарплаты. Сегодня в Москве медицинская сестра получает в среднем 70-75 тысяч рублей в месяц. В Европе оплата труда сестер значительно выше, но претендовать на них с московским дипломом едва ли можно. Российскую сестру возьмут на работу, к примеру, в Беларуси или Казахстане, но в странах ЕС, где действует директива по признанию квалификации и четко прописаны требования к уровню образования, уже нет. Многие страны восполняют дефицит кадров за счет иностранцев. Если медицинская сестра из Чехии, Венгрии или Латвии хочет работать в Словении или Нидерландах, для нее процедура квалификации значительно облегчена.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Стратегические бомбардировщики США перехвачены у российских границ
Путин ужесточил наказание за "пьяные" ДТП
Медведев поручил снова проверить цены на бензин
В РФ представили прототипы "суперсервисов" для оказания госуслуг
В Кремле оценили возможность кибервойны США против России