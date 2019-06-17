Часть функций врачей может успешно выполнять средний медперсонал

В представлении обывателя быть медицинскиой сестрой дело нехитрое - чего там стоит сделать укол или измерить давление? У нас их принято называть средним медицинским персоналом, помощниками врачей. Но во всем мире их считают самостоятельной профессиональной категорией специалистов и важнейшим кадровым ресурсом здравоохранения.

"Профессиональная сестринская практика направлена на поддержание здоровья населения, профилактику заболеваний и их осложнений, на расширение прав и возможностей людей в осуществлении самопомощи и изменение их поведения в отношении собственного здоровья, - говорит доктор медицинских наук, профессор Галина Перфильева. Она 15 лет возглавляла программу "Кадровые ресурсы здравоохранения" департамента систем здравоохранения и общественного здоровья Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. - Именно медицинским сестрам, как самой многочисленной категории работников здравоохранения, отводится важнейшая роль в обеспечении доступности медико-санитарной помощи для населения, в достижении непрерывности помощи, качества и безопасности услуг здравоохранения".

Сегодня в столичном здравоохранении работают около 52 тысяч медицинских сестер разных специальностей - главные и старшие сестры, сестры стационаров и поликлиник, педиатрические, хирургические, кардиологические, стоматологические, сестры отделений реанимации и анестезиологии, сестры паллиативной помощи и другие. И только у тысячи из них есть высшее образование. Почему же сестры не идут за дипломом? "Интерес к высшему образованию у медицинских сестер, безусловно, есть. Сестры, окончившие вузы, работают не только в городских учреждениях здравоохранения, но и в федеральных и ведомственных учреждениях Москвы, - поясняет Галина Перфильева. - Среди выпускников есть кандидаты и доктора наук, работающие не только в лечебно-профилактических, но и в научно-исследовательских и образовательных учреждениях. Правда, в России они защищаются не по научной специальности "Сестринское дело", как во всех странах, а, к примеру, по организации здравоохранения, по психологии, педагогике и т.д. Магистратуры и докторантуры в области сестринского дела существуют практически во всех странах Евросоюза десятки лет. В России только в 90-х открыли факультет "сестринское дело" в Первом Московском государственном медицинском университете им. Сеченова. За эти годы в сестринском деле произошло много позитивных изменений, но их могло бы быть значительно больше, если бы законодательная база быстрее реагировала на потребности населения".

Сейчас программы университетской подготовки медицинских сестер в нашей стране изменяются, новые будут больше ориентированы на клинику

Сейчас программы университетской подготовки медицинских сестер в нашей стране изменяются, новые будут больше ориентированы на клинику. Студентов обучают коммуникации, психологии, организационным и управленческим навыкам. Но, получив вузовский диплом, сестры по большей части занимают управленческие должности - главной медсестры, а с пациентами уже не работают. "Первые выпуски факультета были ориентированы на подготовку руководителей сестринских служб и преподавателей. Развитие клинического сестринского дела не получило развития в силу ограниченных знаний и опыта в области доказательной сестринской практики, отставания в развитии законодательной базы, сложившейся традиции.

В Европе медицинские сестры ставят сестринские диагнозы, выполняют до 80 процентов профилактической работы, ведут клиники и центры сестринского ухода

ВОЗ рассматривает сестринский персонал как важнейший потенциал здравоохранения. Повышение уровня образования сестер позволяет расширить их функциональные обязанности", - продолжает Галина Перфильева и приводит несколько примеров. В Великобритании медицинские сестры могут выписывать рецепты, как врачи. В Швеции, Финляндии, Голландии, Бельгии, Польше и других европейских странах они должны дополнительно пройти курс обучения для получения такого права. Сестры ставят сестринские диагнозы, выполняют до 80 процентов профилактической работы, ведут клиники и центры сестринского ухода. В Финляндии до 2/3 первичного приема пациентов ведсестры. "Полагаю, что определенные функции участкового врача в наших поликлиниках могли бы успешно выполнять медицинские сестры с высшим образованием. Такой опыт в Самарской области себя полностью оправдал", - говорит Перфильева.

Из-за нехватки кадров медучреждения готовы брать на позиции медицинских сестер и братьев студентов. "Нигде в мире нет такой практики, потому что профессия медицинской сестры требует полноценной специальной подготовки. Почему же у нас поощряется, когда студенты идут работать в стационар? Во-первых, это недооценка роли медицинской сестры, ее образования и статуса. Во-вторых, временное решение дефицита сестер. В-третьих, это возможность для студента приобрести и отработать отдельные манипуляции, но правильнее отрабатывать их не на пациентах, а на тренажерах в учебных аудиториях", - отмечает Перфильева. Вероятно, тут еще и вопрос зарплаты. Сегодня в Москве медицинская сестра получает в среднем 70-75 тысяч рублей в месяц. В Европе оплата труда сестер значительно выше, но претендовать на них с московским дипломом едва ли можно. Российскую сестру возьмут на работу, к примеру, в Беларуси или Казахстане, но в странах ЕС, где действует директива по признанию квалификации и четко прописаны требования к уровню образования, уже нет. Многие страны восполняют дефицит кадров за счет иностранцев. Если медицинская сестра из Чехии, Венгрии или Латвии хочет работать в Словении или Нидерландах, для нее процедура квалификации значительно облегчена.