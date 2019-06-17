Диетологи проверят, что и как едят наши дети

В пяти регионах страны стартовало исследование, цель которого - проверить качество привычного рациона у российских детей, об этом сообщила главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Движение для детей - главный "витамин" здоровья, а вот чипсы - совсем не лучшая еда. Фото: Сергей Куксин

Цель, которую преследуют медики, - выяснить, какие перекосы в питании существуют, скорректировать, если понадобится, рацион в школах и детских садах, а также дать конкретные рекомендации родителям.

В России, как и во всем мире, стремительно растет число людей, страдающих ожирением. По сравнению с 2003 годом количество мужчин, имеющих не просто лишний вес, а диагноз "ожирение", выросло в три раза. Сегодня уже каждый четвертый представитель сильного пола и каждая третья женщина не вписываются в нормальные весовые рамки, а это платформа для серьезных проблем со здоровьем. Причем корни проблемы уходят в детство: если человек "наедает" лишний вес, еще будучи ребенком, то в большинстве случаев уже к 30-40 годам у него будет ожирение и сопутствующие недуги, прежде всего гипертония, таковы данные долгосрочного исследования, проведенного в Национальном медицинском исследовательском центре профилактической медицины. Ученые отслеживали изменения в здоровье, происходящие на протяжении 35 лет, начиная с детского возраста, рассказала директор центра, главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.

Результаты оказались ожидаемыми: к 16 годам уже 60 процентов юношей и 40 процентов девушек имеют факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего плохую физическую форму.

Ясно, что мы неправильно едим сами и неправильно кормим детей. Вот только что именно делаем не так?

Доступны ли россиянам недорогие, но полноценные с точки зрения пищевой ценности продукты? И возможно ли сбалансировать рацион российских семей с учетом весьма скромных доходов? Собственно, ответить на все эти вопросы и должны специалисты по результатам мониторинга, о котором сообщила глава Роспотребнадзора.

Пилотные проекты начались сразу после майских праздников в пяти регионах: Московской, Самарской, Свердловской, Омской областях и Республике Башкортостан. Опрос родителей и детей будет проходить в школах, вопросы для тестирования составили специалисты ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи. К эксперименту подключились также представители профильных научно-исследовательских центров из Подмосковья, Перми и Новосибирска.

"Такой мониторинг поможет оценить фактическое питание детей: какие они продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят в школе, что дома, какие есть региональные особенности", - отметила Анна Попова. Понятно, что содержимое условной тарелки изучат досконально, чтобы определить, насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам, получают ли дети достаточное количество витаминов, необходимых для роста и развития макро- и микроэлементов.

Кроме того, важна и социальная составляющая исследования: ученые должны определить, какая доля семей может позволить себе качественные продукты, доступны ли они по цене и по наличию в ближайших магазинах.

В Роспотребнадзоре также ставят задачу непосредственной проверки продуктов, попадающих на российские прилавки. "Наша задача буквально - изучить молекулярный состав продукта, чтобы понять: перед нами просто элемент насыщения или в нем есть польза для организма", - отметила Анна Попова.

Впрочем, основные пробелы в питании, которые допускают многие родители, диетологи и врачи называли уже много раз. Общее слабое место, например, дефицит йода в пище, который зафиксирован в большинстве российских регионов. Не случайно Роспотребнадзор, не дожидаясь, пока будет принят закон о применении йодированной соли, обязал использовать ее при приготовлении еды для детей в детских садах и школах, утвердив соответствующие СанПиНы.

Следующее зло - избыточное количество "быстрых", или, как еще говорят диетологи, "пустых" углеводов в детском питании. По данным ФИЦ питания и биотехнологии, сегодня в каждой второй семье дети получают избыток сахара в виде сладостей, конфет, тортов и прочей выпечки, а также сладких напитков. При этом достаточного количества овощей, зелени, фруктов, а следовательно, и клетчатки, необходимой для нормального пищеварения и обмена веществ, большинство детей не получает.

Типичная ошибка родителей, которые, казалось бы, заботятся о здоровье ребенка, - перебор со сладкими напитками

Типичная ошибка родителей, которые, казалось бы, заботятся о здоровье ребенка, - перебор со сладкими напитками. "Стакан пакетированного сока - это 180 килокалорий. Если ребенок выпивает его ежедневно, он получает за год четыре лишних килограмма сахара, а это эквивалент 6,5 килограмма жира, - объяснила Оксана Драпкина. - Но и газированные напитки ничуть не лучше: в стандартной жестяной банке напитка 140 килокалорий - это 9-10 чайных ложек сахара.

Кроме того, в таких напитках содержится фосфорная кислота. Она связывает в организме кальций, магний, цинк, и эти необходимые микроэлементы выводятся с мочой".

НИЦ профилактической медицины в сотрудничестве с Bayer уже много лет ведет просветительский проект "Пульс жизни": медики всеми доступными способами доносят до россиян основы здоровой жизни, рационального питания, физической активности.

В этом году специалисты центра решили приобщить к идее здорового образа жизни детей. Они подготовили веселые буклеты с комиксами и видеоролики, рассказывающие школьникам и их родителям о том, как себя вести и что есть, чтобы сохранить хорошую физическую форму, как правильно позаботиться о здоровье сердца и сосудов.

Проект стартовал несколько дней назад в Воронеже. Там в школах волонтеры-медики провели уроки здоровья. В новом учебном году эта акция продолжится и в других регионах страны.

Подробности

По данным Всемирной организации здравоохранения, дети с ожирением относятся к часто болеющим, с младенческого возраста они чаще переносят респираторные вирусные инфекции. Из-за большой массы тела они чаще падают и при этом наносят себе более серьезные травмы.

Дети, которым поставлен диагноз "ожирение", чаще испытывают стресс и депрессию, чувство стыда, имеют пониженную самооценку. Они чаще подвергаются нападкам со стороны сверстников и одновременно чаще сами агрессивно ведут себя с другими детьми. Они остаются в классе на второй год в два раза чаще, чем ребята с нормальным весом.

У таких детей часто возникают проблемы со сном. Недосыпание влияет на дневную активность ребенка и его настроение. В то же время каждый лишний час сна значительно (до 40 процентов) снижает риск появления лишнего веса.

Ожирение в детстве часто связано с развитием у взрослого болезней сердечно-сосудистой системы, инсулинозависимого диабета, некоторых видов артрита и раковых заболеваний.

Вероятность иметь избыточный вес или ожирение возрастает на 41 процент, если ребенок смотрит телевизор или сидит у компьютера больше двух часов в день. Эта зависимость более заметна у девочек, так как они меньше занимаются физическими упражнениями.