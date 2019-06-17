"Динамо" забило 11 мячей в ворота клуба третьей словенской лиги

Футбольный клуб "Динамо" (Москва) победил в своей первой товарищеской игре в межсезонье словенский клуб "Дравоград" со счетом 11-0.

В составе москвичей трижды во втором тайме отличился Данил Липовой, по два гола записали на свой счет Мигель Кардозу и Вячеслав Грулев. По голу провели в ворота соперников Жоаозиньо, Григорий Морозов, Алексей Козлов, Иван Темников.

В игре не принимали участие находившиеся вне заявки капитан и вратарь "Динамо" Антон Шунин (получил отдых после вызова в сборную), ключевой полузащитник Артур Юсупов (восстанавливается после травмы), защитник Тони Шунич (ожидается, что клуб официально сообщит о подписании контракта с ним в понедельник-вторник), а также пока самое громкое приобретение межсезонья - полузащитник Себастиан Шиманьский. В воскресенье в составе молодежной сборной Польши динамовский новичок забил решающий гол (3-2) в ворота сборной Бельгии в матче 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы-2019.

Первоначально динамовцы, проводящие свой первый сбор в Австрии, должны были играть с командой "Алюминий", однако, как заявили в столичном клубе, "словенцы подложили свинью", менее чем за сутки до матча отказавшись от встречи. Тогда на выручку пришло руководство "Дравограда", который в минувшем сезоне стал победителем третьего дивизиона словенского чемпионата и получил путевку наверх. В последний раз в элитном первенстве "Дравоград" играл 15 лет назад.

"Динамо", со сменой руководства клуба, не скрывает своих амбиций, и, по данным некоторых СМИ, якобы готово потратить на трансферную компанию в межсезонье до 45 миллионов евро, хотя более реалистичной представляется сумма в 15-20 миллионов. Пять с половиной из них уже ушли на трансфер Шиманьского.

Среди потенциальных новичков, а в клуб уже пришли Плиев из "Ахмата" и Калинин из "Рубина", называются фамилии еще 4-5 игроков. Самой проблемной в клубе, особенно после ухода Евгения Луценко в тульский "Арсенал", считается позиция забивного нападающего.

Преимущество москвичей, вышедших на поле с хорошим настроем, обозначилось сразу. В составе "Динамо", которое на поле с капитанской повязкой вывел Владимир Рыков, выделялись вингеры - бразилец с российским паспортом Жоуазиньо и португалец Кардозу, явно поймавший свою игру в последние месяцы. Именно с передачи Кардозу с правого фланга "малыш" Жоуазинью непривычно для себя отправил мяч головой в "девятку" ворот противника уже на шестой минуте матча. А затем дважды отличился сам португалец, хлесткими удачами после подач с фланга (традиционно фирменный стиль "Динамо") отправивший мяч в ворота.

Недоумение у специалистов и динамовских болельщиков в соцсетях вызвала очередная невнятная игра с таким слабым соперником нападающего Евгения Маркова, который терял мяч в простых ситуациях и даже не добивал его до ворот.

Тренеру москвичей следует подумать о том, доверять ли этому форварду место в стартовом составе в матчах чемпионата России, который начинается менее чем через месяц - 14 июля. Разочаровал и Кирилл Панченко, регулярно "паливший по воробьям" из серии "бил, бью, буду бить".

Напротив, порадовала молодежь и, особенно, Данил Липовой и Евгений Грулев. Фактурный, высокий 20-летний игрок, Грулев как раз сменил Маркова на позиции центрального нападающего. Грулев забил два гола и оформил три результативные передачи, не пожадничав и дважды отдав пас на партнеров, хотя мог забивать и сам. У этого молодого парня, который недавно забил три гола за молодежную сборную России, бесспорно, есть все задатки для того, чтобы вырасти в классного нападающего и заслуженно получить место в составе столичного клуба.

Несмотря на слабость соперника, "Динамо" продемонстрировало свою неплохую функциональную готовность и провело ряд неплохих комбинаций. А главное, игра продемонстрировала, что в составе команды Дмитрия Хохлова подросло неплохое пополнение собственных воспитанников, которое "стучится в дверь" основного состава.