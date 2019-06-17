Бывали в нашем большом спорте скандалы. Появлялись дисквалифицированные за употребление допинга, отстранялись за пристрастное судейство родные судьи. Летели с высоких должностей высокие начальники. Многое вспоминается за 48 лет работы в спорте и в спортивной журналистике. Но все становилось на свои места, утихало, входило или вливалось в обычное строго прочерченное правильное русло.

А скандал с российской легкой атлетикой не имеет аналогов ни по продолжительности, ни по действительно вселенскому охвату. Начавшийся еще в 2014 году в связи с нарушениями в Олимпийском центре по спортивной ходьбе города Саранска, возглавлявшемся тренером Виктором Чегиным, и приведший 13 ноября 2015 года к дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики, пожар до сих пор бушует, открывая нам все новых и новых антигероев.

Да, многое в докладе профессора Ричарда Макларена, обвинившего в применении запрещенных веществ чуть не всех российских спортсменов, высосано из пальца и основано на не доказанных обвинениях бывшего руководителя агентства РУСАДА Григория Родченкова. Тот почти сразу сбежал в Штаты, где получил государственную защиту - непонятно от чего и от кого, - и уж точно понятную возможность поливать грязью свою страну. Чего он только не навыдумывал, этот бармен и фантаст: от изобретенных им алкогольных коктейлей, применяемых членами сборной, до проникновения российских тайных служб сквозь замурованные стены для подмены проб.

Наплевав на ложь, домыслы, глупость, надо признать: некоторые нарушения имели место быть.

И особенно в легкой атлетике. Делом занялась специальная комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) во главе с относительно далеким от спорта норвежцем Руне Андерсеном и в этом виде человеческой деятельности мало разбирающимся английским юристом Джонатаном Тэйлором. Имею право так писать, ибо как член созданной с российской стороны комиссии участвовал в заседаниях. Они были закрыты, говорить подробно о работе неэтично. Но вывод, к которому я пришел, как подтвердило время, был точен. Никто в ИААФ и не собирался восстанавливать нас в правах. И даже по мере того, как многостраничный список претензий, выдвинутых так называемой Task Force ИААФ, постепенно выполнялся, мы не приближались к главной цели - отмене дисквалификации. Российским легкоатлетам, невзирая на виновность или полную чистоту, запретили ехать на Олимпиаду-2016. Лишь немногие из них, прошедшие чистилище ИААФ, были допущены к стартам на официальных чемпионатах в качестве неких нейтралов, да еще обязанных выступать под оскорбительным и дурацким псевдонимом "разрешенный нейтральный атлет" и надписью ANA на майке. Ни гимна, ни национального знамени, а лишь снисходительное разрешение Совета ИААФ во главе с президентом, англичанином Себастьяном Коэ, выйти на дорожку. На 14 июня 2019 года из 214 поданных российских заявок на статус "разрешенного" удовлетворены 67. Ох, как не густо.

А совместные заседания двух комиссий длились годами. Сменился состав российских "переговорщиков". И каждый раз Андерсен намекал, что положительное решение все ближе, да вот оно, вот оно, но дисквал оставался в силе даже после того, как мы выложили сотни тысяч долларов за проведенные тесты и вывернули карманы наизнанку, передав чужой стороне все затребованные ими допинг-пробы из московской лаборатории РУСАДА. На мой взгляд, это уже было слишком, но чего не сделаешь, ради затянувшегося возвращения.

Положение, в которое попала наша легкая атлетика, требует решительных перемен

По-моему, образцом не только безупречного поведения на переговорах, но и адской терпеливости был новый (тогда) президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. Через умелых наших переводчиц он облекал порой странные требования ИААФ в некие реальные, всегда был в теме и, еще раз, терпел, терпел.

И когда забрезжившая надежда выхода из сооруженного Коэ туннеля была близка, наши преподнесли англичанину щедрый подарок. Допустил грубые нарушения юный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко. И вместо того, чтобы дать честный ответ, кто-то, не знаю кто, в ВФЛА вспомнил сгинувшие времена, когда своих замаранных надо было защищать несмотря ни на что. Соскочили на старые рельсы, отослали в зарубежье не совсем верный ответ. И получили: в России по-прежнему нет культуры в борьбе против допинга.

В свое время я расспрашивал об этой "культуре" у представителей Task Force. Внятного ответа не получил. Что-то туманное, расплывчатое. Но мы снова дали маленький, но повод схватить себя за руку, а на нас накинули лассо, от которого будет сложно избавиться.

А тут еще ну прямо как по заказу или "совершенно случайно" на свет выплыли какие-то подозрения в честности Андрея Сильнова - олимпийского чемпиона аж 2008 года по прыжкам в высоту, ныне первого вице-президента ВФЛА. Теперь - бывшего, ибо Андрей отправился в отставку. Ему бы, знающему легкую атлетику досконально, возглавить федерацию, а он выбит из игры. Против нас играют не любители, а настоящие профессионалы, досконально обученные нелегкому мастерству ставить палки в колеса и уничтожать соперников, будто врагов.

Сейчас, когда все в этом мире становится известно буквально через несколько секунд и выкладывается в сетях, ловчить, неумело хитрить бесполезно. Прежняя школа навсегда изжила себя, а мы, к примеру, по-прежнему привлекаем к работе пойманных и отстраненных преподавателей. Появился на сборах в Киргизии пожизненно дисквалифицированный тренер Владимир Казарин, и сразу же об этом стало известно всему свету. Снова подставились? Еще как.

Поэтому не понятны мне заявления руководства минспорта, уверяющего, что уже скоро, совсем скоро с кошмаром 2015 года будет покончено и ИААФ нас допустит. Ничего подобного. Откуда оптимизм, из какого леса? Пока на посту президента ИААФ наш заклятый дружище Себастьян Коэ, мы будем возвращены в прежний статус лишь при безукоризненном поведении, которого пока не наблюдается. Нас ловят, а мы попадаемся на мелочах.

Знаком с Себастьяном Коэ много лет. Обаятельный и вежливый, он просит не называть его лордом, обращаться как к Себу. Но нас лорд Себастьян Коэ очень не любит. Раньше таких клеймили "антисоветчиками", сегодня достаточно и слова "русофоб". Ну какое, кажется, Коэ дело, как будет представлена российская легкая атлетика на II Европейских играх в Минске. Ведь проводятся они под эгидой Европейских олимпийских комитетов. Но ИААФ прилагает все усилия, чтобы и в Минске выступали только те, кто получил разрешение ИААФ. Да и хотелось бы Коэ, чтобы выступали они в нейтральном статусе.

И как, кому спорить с лордом, если законно избранный в Совет ИААФ Михаил Бутов лишен права участвовать в заседаниях. Это же юридический нонсенс. В международных федерациях его тайным голосованием избранные члены представляют не свою страну, а вид спорта. А в будущем нас, похоже, лишат возможности вообще выставлять своих кандидатов в руководящие органы ИААФ. Выдвижение претендентов заканчивается 25 июня 2019-го, а как быть россиянам, временно, с 2015 года, дисквалифицированным? Выборы - в сентябре.

Эта статья была уже написана, когда с принципиальным заявлением выступила Мария Ласицкене - многократная чемпионка мира по прыжкам в высоту, признанная журналистами обладательница двух "Серебряных Ланей", лучший легкоатлет страны. Коротко: "Надеюсь, у людей, причастных к этому позору, хватит мужества уйти... Необходимо спасти то, что осталось от российской легкой атлетики". И Дмитрий Шляхтин отреагировал незамедлительно: "Завтра Маше могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской легкой атлетике. И отозвать нейтральный статус. Легко". Это что? Угроза? Намек? Если так, то звучит он откуда-то из 1970-х. Так сегодня не разговаривают. А главное - такими категориями не мыслят.

Меня больше остального заботит "необходимо спасать то, что осталось от российской легкой атлетики". За годы отстранения в ней ничего нового не прибавилось. Несколько чемпионов в традиционно "наших" коронных видах типа прыжков и Сергей Шубенков в беге на 110 метров с барьерами. Кого из новичков выпестовал блестящий чемпион, а теперь главный тренер сборной Юрий Борзаковский? Какие соревнования открыли новые имена? Есть ли перспективные атлеты не из прежней когорты, претендующие на медали Олимпиады-2020 в Токио? Как готовится к ним сборная? Или, будем откровенны, потеряв целое поколение спортсменов из-за жестокости ИААФ и собственного непрофессионализма, лучше делать ставку на Игры года 2024-го?

А кому руководить? Дмитрию Шляхтину сложно. Помимо президентства он занимает пост министра спорта Самарской области. В нынешней тяжелейшей ситуации совмещать две должности, выполнять огромный объем ответственной работы одному человеку практически невозможно, скажем откровенно - не под силу. Положение, в которое попала отечественная легкая атлетика, требует решительных перемен. Быстрого вмешательства. И не только со стороны минспорта.