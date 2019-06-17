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17.06.2019 21:46
Рубрика: Экономика

Трудности роста

Доступ к аукционам для российских производителей лекарств затруднен
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 129(7887)
В российской медицинской промышленности уже несколько лет реализуется курс на импортозамещение. Появляются новые современные предприятия, а компании, давно зарекомендовавшие себя на рынке, активно развивают и модернизируют свое производство.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во многом это становится возможным благодаря государственной поддержке, в том числе субсидированию части затрат, связанных с разработкой и прохождением клинических и доклинических испытаний. Это существенно облегчает и укорачивает сроки появления новых отечественных препаратов. В то же время развитию российской фармотрасли еще многое мешает.

Например, чтобы пройти экспертизу документов, необходимых для лицензирования производства нового препарата, необходимы не менее 90 рабочих дней. Причем эту экспертизу все предприятия страны вынуждены проходить только в Москве, хотя профильные институты есть и в Санкт-Петербурге, и в Красноярске.

Фото: iStock
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По мнению отраслевых экспертов и участников рынка, существенные проблемы для отечественных производителей создает государственное регулирование предельных отпускных цен на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медизделия.

По закону верхняя граница стоимости не может превышать установленный ценовой барьер. И когда на аукцион выходят несколько дистрибьюторов и производителей одного и того же препарата, производителям приходится опускать цену ниже предела рентабельности, что вынуждает их отказываться от такого производства.

Когда на аукцион выходят несколько поставщиков препарата, производителям приходится опускать цену ниже предела рентабельности

Возможно, в ситуациях, когда на рынке есть только один отечественный препарат конкретного международного непатентованного наименования, полезно было бы предусмотреть специальную процедуру - долгосрочный контракт на условиях, которые были бы оптимальны для бюджета и при этом не разоряли бы производителя.

Кроме того, пока еще не преодолено недоверие медицинского сообщества к отечественной продукции. Компании, а иногда и представители государственного заказчика не стремятся обеспечить доступ к аукциону российских производителей.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
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Это хорошо прослеживается на примере процедуры закупки вакцин, которые не входят в Национальный календарь профилактических прививок, когда один лот можно объявлять на вакцины, применяемые начиная с 12 месяцев (зарубежного производства), а другой - на вакцины, применяемые с трех лет (их производят и российские компании). Понятно, что первых требуется в разы меньше. Разделение лотов позволяло бы экономить бюджету миллионы, так как стоимость отечественной вакцины как минимум в два раза меньше импортных аналогов при доказанной эффективности и безопасности. Однако так делается не всегда. Российские производители вынуждены обращаться в антимонопольные органы, но проблема решается далеко не сразу. В результате производители, вложившие немалые средства в производство импортозамещающей продукции, несут значительные убытки.

Экономика Отрасли Фарминдустрия
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