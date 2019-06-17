1. Внести в Положение о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. N 1137 "Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 39, ст. 4923; 2011, N 19, ст. 2723; 2012, N 53, ст. 7865; 2016, N 30, ст. 4905; 2017, N 51, ст. 7790; 2018, N 28, ст. 4200), следующие изменения:

а) в пункте 4:

в абзаце втором слова "федеральным государственным унитарным предприятием" заменить словами "акционерным обществом";

в абзаце третьем слова "федеральному государственному унитарному предприятию" заменить словами "акционерному обществу";

б) в пункте 8 слова "федеральное государственное унитарное предприятие" заменить словами "акционерное общество";

в) в абзаце первом пункта 15 слова "федеральное государственное унитарное предприятие" заменить словами "акционерное общество".

2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин