Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины

Из-за продолжающейся водной блокады Крыма украинской Херсонской области грозит экологическая катастрофа. Такое мнение в соцсетях выразил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По словам экс-депутата, украинские села на границе с Крымом, затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала. При этом насосы канала уже вышли из строя. "До 2014 года дренажная система и насосы работали, депутаты уделяли внимание, бюджет выделялся на ремонт и обслуживание дренажной системы, а также на капитальный ремонт, - пишет он. - Сейчас же это никому не нужно. Да и если отремонтировать эти насосы, воде все равно некуда уходить, так как Северо-Крымский канал заблокирован".

По мнению Журавко, самое страшное впереди. "Первая экологическая катастрофа - это засаливание плодородной земли, вторая - обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды", - отмечает экс-депутат.

"Мы в скором будущем увидим самые опасные болезни: кишечные, чума, холера, - предрекает Журавко. - Уже сегодня идут необратимые процессы из-за этой никому не нужной блокады, последствия, что были нанесены властью за 5 лет, мы будем устранять десятки лет, а может и сотни".

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.