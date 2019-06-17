Экс-глава Генштаба Украины рассказал об атаке на батальон "Донбасс"

Виктор Муженко, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), недавно снятый со своего поста, впервые рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация нанесла удар по запрещенному в РФ добровольческому батальону "Донбасс".

В интервью телеканалу UATV Муженко сообщил, что военные летчики увидели колонну, которая шла в направлении Попасной. В ней, помимо гражданской техники и школьных автобусов, была и военная техника.

Летчики приняли решение нанести удар, а в самом Генштабе, по его словам, потом долго разбирались, кому принадлежала эта колонна. В результате авиаудара никто не пострадал.

По итогам служебного расследования выяснилось, что батальон "Донбасс" не сообщил о своем маршруте движения, и в штабе АТО не было информации об их выдвижении.

По словам Муженко, причиной ошибочного решения об авиаударе стало то, что управление батальонами тогда проводилось через оперативные группы МВД, а не ВСУ. После этого в военном ведомстве было принято решение о нанесении белых полос на движущуюся в колонне украинскую технику.

На признание Муженко крайне жестко отреагировал бывший глава батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

Он назвал "прятавшегося" от него пять лет экс-главу Генштаба ругательными словами и пообещал отомстить ему. "Не вечно это будет продолжаться", - угрожающе заявил Семенченко, в настоящее время являющийся депутатом распущенной Зеленским Верховной Рады.