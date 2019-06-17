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17.06.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперт не исключил победу рубля над долларом уже к концу года

Текст: Георгий Панин
Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК ТелеТрейд, специально для "Российской газеты":

- На этой неделе мы не ждем событий, способных повлиять на курс рубля сколько-нибудь существенно. Вероятнее всего, курс доллара так и продолжит колебаться с амплитудой в пределах всего 30-50 копеек вокруг средней отметки в 64,5 рубля.

Фото: iStock
Назван ключевой фактор для самочувствия рубля

Не ожидается и серьезных рисков обесценивания российской валюты на горизонте ближайших месяцев. Так что если вы не запаслись валютой, планируя отпуск за границей, то разумнее всего просто покупать необходимые вам для поездки евро или доллары постепенно.

К концу года (но не в ближайший месяц-два) и вовсе может ослабнуть скорее доллар, а не рубль. Это связано с тем, что США планируют снижать процентные ставки, о чем на Западе все финансисты только и говорят. Часть заядлых игроков на фьючерсной бирже в Чикаго ставят уже на то, что ставки будут снижаться три раза до наступления 2020 года.

Первый же официальный точечный прогноз (dot plot) от Федеральной резервной системы (ФРС) США на этот счет будет опубликован как раз в среду: после 21:00 по Москве 19 июня. Теоретически, если этот прогноз окажется чуть более смелым, доллар может получить толчок к снижению уже в ближайшие четверг-пятницу.

Путин предложил лидерам Монголии и Китая наращивать расчеты в нацвалютах

Определенный позитив рублю должны добавить и данные из Минфина о создании рабочей группы по переходу на расчеты в национальных валютах между Россией и Евросоюзом. Однако, позитив лишь дополнительный и с исключительно долгосрочным влиянием на курсы.

Хотя понятно, что между Россией и ЕС речь пойдет, в основном, о замене доллара на евро, а не на рубли. А потому в горизонте год-два такие договоренности могут слегка придавить курс доллара, но одновременно повысить спрос со стороны компаний на евро.

Но то, что процесс этот обречен на успех - очевидно. Хотя бы потому, что расчеты в долларах противоречат сейчас финансовой политике Евросоюза. Так что со временем до 80 процентов всех расчетов между Европой и Россией легко могут быть переведены в евро.

Экономика Финансы Фондовый рынок Правительство Минфин Международные организации Европейский союз Курс рубля
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