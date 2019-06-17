Если не остановить оттока капитала, амбициозные цели по экономическому росту и реальным доходам населения останутся недостижимыми.

По уточненным данным Банка России, в 2018 году чистый вывоз капитала частным сектором резко увеличился: его размеры превысили 63 миллиарда долларов, это в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году.

Среди экономистов нет единого мнения, как следует относиться к данному показателю. Некоторые эксперты считают его "техническим", имея в виду, что он определяется разницей между торговым балансом и естественными потребностями экономики в инвестициях. Благодаря высоким ценам на нефть в 2018 году сальдо экспортных доходов и расходов на импорт возросло на 80 миллиардов долларов, часть дополнительного притока валюты купил Банк России, пополнив золотовалютные резервы на 38 миллиардов долларов, и на такую же сумму увеличился чистый отток частного капитала. Противоположный взгляд состоит в том, что колебания потоков капитала объясняются прежде всего изменением привлекательности российской экономики для инвесторов. Многие специалисты указывают на возросшую роль внешних санкций как тормоза для иностранных инвестиций. Какая из этих позиций более обоснована?

Представляется, что каждый из этих факторов играет свою роль, поэтому требуется более детальный анализ для оценки вклада каждой причины, и уже после этого можно обсуждать, о чем говорят полученные цифры.

Первый вывод, который можно сделать, состоит в том, что дополнительный отток капитала из России объясняется не только большим вывозом российского капитала (что можно объяснить возросшим притоком нефтедолларов), но и усилившимся уходом из России иностранного капитала. Этот процесс (включающий как сокращение внешнего долга, так и снижение пакетов акций в иностранном владении) начался в 2014 году, частично под действием введенных тогда санкций. Эффект санкций постепенно ослабевал, но в прошлом году вспыхнул вновь в результате новой волны санкционных мер. Например, часть западных инвесторов вышла из капитала попавших под новые санкции компаний En+, UC Rusal.

Особенного внимания заслуживает динамика прямых иностранных инвестиций. Они важны для модернизации экономики, поскольку в комплекте с ними приходят передовые технологии, современные методы управления бизнесом, облегчается выход на внешние рынки и т.д. К сожалению, приток капитала в такой форме упал в прошлом году особенно болезненно - более чем втрое. Частично, как отмечалось, это стало результатом выхода западных инвесторов из капитала попавших под санкции компаний. Однако проблема в том, что эти потери не компенсируются приходом новых инвестиций в другие компании, и здесь остается говорить только о снижении привлекательности нашей страны для иностранного капитала. Пока не вполне оправдывают надежды и новый механизм заключения специальных инвестиционных контрактов, позволяющих получить господдержку в обмен на инвестиции.

Отток капитала объясняется не только притоком нефтедолларов, но и усилившимся исходом иностранных инвесторов

Наряду с санкциями и не самыми благоприятными условиями для бизнеса важную роль, по-видимому, играют пессимистические оценки перспектив роста российской экономики. Так, июньский доклад Всемирного банка предсказывает, что средний рост ВВП России в ближайшие три года составит 1,6 процента по сравнению с 5,2 процента в среднем по странам БРИКС. Возникает "порочный круг": слабый ожидаемый рост экономики (в дополнение к другим проблемам) делает ее непривлекательной для прямых иностранных инвестиций, а без них проблематично добиться устойчивого долгосрочного роста.

Отмеченные слабости российской экономики частично компенсируются ее высокой макроэкономической устойчивостью, которая в последние годы успешно прошла проверку глубоким падением цен на нефть и финансовыми санкциями. Однако усиливающийся отток капитала показывает, что сильная макроэкономика - необходимое, но недостаточное условие для ускорения роста производства. Неудивительно, что Центральный банк прогнозирует сохранение в период до 2021 года достаточно значительного оттока капитала из России (в среднем около 40 миллиардов долларов в год).

Впору создавать еще один национальный проект - по привлечению инвестиций, иначе разогнать темпы роста экономики будет крайне трудно

До сих пор речь шла в основном об иностранных инвестициях, однако на самом деле чистый отток капитала определяется в не меньшей степени решениями российских компаний, которые могут направить средства в нашу экономику либо вывести их за рубеж. Эта проблема критична, в частности, для решения поставленной президентом и по-прежнему не решенной задачи повышения уровня инвестиций до 25-27 процентов ВВП. Чистый отток капитала в минувшем году достиг величины 3,8 процента ВВП. Повышение привлекательности российской экономики для отечественных и зарубежных инвесторов, которое свело бы к нулю чистый отток капитала (за счет сокращения оттока российского капитала и ухода иностранного), позволил бы довести объем инвестиций до 25 процентов ВВП, без чего невозможно рассчитывать на ускорение экономического роста до среднемирового уровня. Впору создавать еще один национальный проект - по привлечению инвестиций, иначе достичь другие поставленные цели будет крайне трудно.