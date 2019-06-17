Франческо Тотти покинул "Рому" после 30 лет в клубе

Рекордсмен по количеству матчей и голов в истории итальянского футбольного клуба "Рома" Франческо Тотти покинул пост директора родной команды.

О своем уходе 42-летний Тотти объявил на специальной пресс-конференции, признав, что это непростое решение он принял самостоятельно из-за нехватки взаимопонимания с советником президента клуба Франко Балдини. Кроме того, как отмечают местные СМИ, бывшего футболиста не устроило отношение президента "Ромы" Джеймса Палотты, который ограничивал его власть и портил репутацию в прессе.

"Я переживаю еще один очень болезненный после ухода из футбола момент. Сегодня я покидаю "Рому", и для меня это сродни смерти", - заявил Тотти, признав, что без работы он не останется.

По словам бывшего капитана римлян, с Балдини у него "никогда не было отношений и никогда уже не будет". "Американцы всегда хотели убрать из "Ромы" римлян. В итоге им это удалось", - отметил он.

Тотти попал в систему "Ромы" в 1989 году - сначала выступал за молодежную команду, а потом оказался в основной. На протяжении всей своей карьеры он играл только за "Рому" и завершил спортивную карьеру в родной команде в 2017 году, после чего остался в ней на должности директора. В составе римлян Тотти в качестве футболиста стал чемпионом Италии, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. Ему принадлежат рекорды по количеству матчей и голов за "Рому".