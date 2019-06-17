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17.06.2019 17:40
Рубрика: Экономика

На покраску становись

Очереди на капремонт хотят пересмотреть
Текст: Екатерина Ясакова
Во вторник Госдума планирует рассмотреть законопроект о единых критериях, по которым в доме необходимо проводить капитальный ремонт.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас существуют разногласия по нормам и правилам, определяющим очередность проведения капремонта. В каждом регионе действуют свои критерии, поскольку именно субъект отвечает за формирование региональной программы капитального ремонта. В основном ориентируются на фактическое техническое состояние конструкций многоквартирного дома, срок их эксплуатации и прочие показатели, отражающие специфику жилищного фонда конкретного региона.

"Установление единых критериев в настоящее время не требуется, так как в субъектах уже реализован свой механизм и приняты соответствующие нормативные правовые акты", - уверена исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова.

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Однако бывает так, что отремонтировать могут дом, недавно введенный в эксплуатацию. Чтобы таких случаев не было, и был подготовлен законопроект, который вводит основные базовые единые критерии.

Этот документ разработан еще в 2017 году. В мае Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству порекомендовал отклонить его в первом чтении. И это несмотря на то, что комитет возглавляет один из авторов законопроекта депутат Галина Хованская. Почему законопроект отклонили? Предложенные в нем критерии не были признаны универсальными.

В регионах было бы уместнее установить не просто единые критерии очередности проведения капремонта, а именно критерии незамедлительного проведения капремонта, уверены эксперты

"При надлежащем содержании общего имущества в многоквартирном доме и систематическом проведении текущего ремонта такой критерий, как срок эксплуатации многоквартирного дома, может не отражать реальную потребность в проведении капитального ремонта общего имущества", - сказано в заключении Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Фото: iStock
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Единые критерии капремонта - относительное понятие, уверены эксперты. "Дом может быть 1943 года постройки, но при этом оставаться крепким. А дом 1995 года постройки порой может требовать полного капитального ремонта", - отметил в разговоре с "РГ" эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС Игорь Кокин.

По его словам, все критерии так или иначе сталкиваются с единственным вопросом: наличием денег. Если установить повсеместно жесткие критерии, многие жители потребуют вне очереди отремонтировать их дома. На что у субъектов не будет финансов.

"Что касается региональных операторов капремонта, то уместнее установить не просто критерии, а критерии незамедлительного проведения ремонта. А наиболее оптимальный вариант давно работает. Если у дома есть специальный счет, сами жители определяют возможность проведения капремонта, решают, что делать и когда", - заключил Кокин. Посмотрим, чьи аргументы поддержат сегодня депутаты.

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