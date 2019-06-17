Гериатры подготовили программу по предотвращению травм у пожилых

Впервые в России программу профилактики падений и переломов у людей старше 65 лет опробуют в семи регионах - Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской областях, Пермском крае и Республике Башкортостан, где до конца года будут открыты гериатрические центры.

К 2024 году программа должна работать уже по всей стране, - это предусмотрено федеральным проектом "Старшее поколение", входящим в состав Нацпроекта "Демография". Выполнение программы, по оценкам геронтологов, поможет сохранить до 30 тысяч жизней в год и в целом улучшить качество жизни пожилых россиян.

По данным ВОЗ, ежегодно именно падение становится причиной смерти 646 тысяч человек, и в основном пожилого возраста. Наша страна, конечно, не исключение. "Каждый второй человек старше 65 лет когда-либо падал, каждый второй из этого числа падал повторно. Причем мы говорим о падениях без внешних видимых причин, - пояснила "РГ" директор Геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава РФ профессор Ольга Ткачева. - В 15 процентах случаев падение имеет тяжелые последствия, приводя к инвалидности и смерти".

Программа поможет сохранить до 30 тысяч жизней в год и улучшить качество жизни всех пожилых россиян

Риск падений у людей старше 65 лет повышен. С возрастом у человека накапливается много заболеваний, провоцирующих нарушение баланса - это и гипертония, и нарушения слуха и зрения, и проблемы с суставами, и возрастная деформация стопы. Кроме того, слабеет вестибулярный аппарат, развиваются мышечная астения, когнитивные нарушения. "Первое и главное - мы должны изменить отношение к падениям как к непредсказуемому событию. Мы должны понимать, что это происходит не случайно, и это можно предотвратить", - подчеркнула Ольга Ткачева. В соответствии с программой в медучреждениях - не только геронтологических, но и в обычных стационарах, принимающих пожилых пациентов, - предстоит ввести оценку индивидуального риска падения и учитывать его при лечении. Даже медикаментозную терапию таким пациентам нужно подбирать особенно тщательно. Кроме того, медицинские и социальные учреждения предстоит переоборудовать: нужна соответствующая мебель, поручни и даже нескользкое покрытие полов.

Второе важное направление - совместными усилиями гериатрических центров, травмопунктов и станций скорой помощи предстоит создать службы реагирования на падения пожилых людей. Цель - ранняя диагностика и оперативная помощь при переломах. Подобные службы эффективно работают за рубежом, например в США, где пожилые одиноко живущие люди получают специальный датчик, который при возникновении опасной ситуации отправляет сигнал SOS в службу спасения. Еще одно направление - профилактика остеопороза и астенического синдрома. "Она не будет эффективной, если мы не будем обращать внимание на физическую активность пожилых пациентов, - говорит Ольга Ткачева. - В гериатрических отделениях обязательны лечебная физкультура и тренировки баланса. Но, конечно, начинать заниматься такой профилактикой нужно задолго до наступления преклонного возраста. Чем раньше - тем лучше".