Главы 600 компаний подвергли критике политику Трампа

Руководители более 600 компаний США направили письмо на имя главы Белого дома, убеждая Трампа отменить пошлины в отношении продукции из Китая и положить конец продолжающейся торговой войне.

"Эскалация торговой войны не в интересах нашей страны, и обе стороны проиграют в ней", - говорится в послании "столпов" американского бизнес-сообщества. - Тарифы - это налоги, уплачиваемые непосредственно американскими компаниями, а не Китаем. Повышение тарифов и неопределенность вокруг этих торговых переговоров привели к потрясениям на рынках, угрожая нашему историческому экономическому росту". В письме указывается, что новые пошлины добавят более двух тысяч долларов в год на расходы для средней американской семьи из четырех человек. Так, цены на обувь вырастут для потребителей на 8 процентов, а на игрушки - на 16 процентов.

Сам Трамп, который угрожает ввести 25-процентные пошлины на товары из Китая, если Вашингтону и Пекину не удастся достичь выгодной прежде всего американцам сделки, по имеющейся информации, не только не прислушался к советам "акул бизнеса", но попросту проигнорировал письмо. Как отмечает CNN, Трамп "проигнорировал корпоративную Америку", заставляя бизнесменов наблюдать со стороны, как он вступает в торговые споры с Китаем и традиционными союзниками США, такими как Мексика, Япония и Евросоюз. Миллиардер, который пробивал путь на Олимп за счет собственных усилий и привыкший действовать в одиночку, пригрозил выйти из Торговой палаты США, членом которой он является, и заявил, что он "будет сам по себе".