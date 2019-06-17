Греция и Кипр пригрозили Турции введением санкций Евросоюза

Новости

Подписан закон об ограничении срока включения в реестр инвестсоветников 17:37
Депутат Госдумы сообщил о здоровье главы Дагестана 17:34
В Ижевске полицейский получил семь лет за подброс наркотиков 17:33
Путин упростил привлечение иностранцев к работе на Worldskills-2019 17:30
Франческо Тотти покинул "Рому" после 30 лет в клубе 17:30
Путин подписал поправки о штрафах за распространение в РФ иностранных СМИ без разрешения 17:28
В Подмосковье семья заболела энцефалитом, попив молока 17:26
Актер из "Чернобыля" рассказал, как его дядя умер из-за аварии на ЧАЭС 17:20
В Таиланде погибли двое российских туристов 17:17
В НИИ им. Склифосовского опровергают сведения о выписке Алибасова 17:16
Трамп выгнал из Овального кабинета закашлявшего помощника 17:14
Под Калининградом ревнивец сжег документы гражданской жены 17:13
В Астрахани выпускники получили ноль по ЕГЭ из-за "неправильной" ручки 17:05
Российские режиссеры показали в Архангельске "эскизы" по Абрамову 17:04
Видео: автоледи попыталась подкачать шины зарядкой для электромобиля 17:00
Первый рисунок Гогена продали на аукционе за 80 тысяч евро 16:55
В Удмуртии двухлетняя девочка утонула в бочке с водой 16:55
Два человека пострадали при пожаре в Ростове 16:50
Видео: ESA показало, как в атмосфере Земли плавятся спутники 16:45
В Петербург прибыл французский катамаран, работающий на морской воде 16:42
В Саратове известный режиссер Юрий Ошеров упал в оркестровую яму 16:40
Эксперт рассказала, как нужно бороться с бедностью 16:35
Исследование: Легче всего найти работу выпускникам медвузов 16:30
Россия и Беларусь к осени завершат интеграцию ветеринарных систем 16:29
В Ульяновской области годовалый лосенок проник в здание училища 16:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
17.06.2019 17:40
Рубрика: В мире

Греция и Кипр пригрозили Турции введением санкций Евросоюза

Текст: Александр Гасюк (Афины)
Афины и Никосия на следующей неделе могут поставить перед Брюсселем и своими партнерами по ЕС вопрос о введении санкций против Турции. Об этом стало известно по итогам состоявшегося в минувшее воскресенье экстренного заседания национального Совета по обороне и внешней политике Греции.

Как сообщили греческие СМИ, накануне в течение трех часов премьер-министр Греции Алексис Ципрас обсуждал с ключевыми членами своего правительства резкую эскалацию ситуации в Восточном Средиземноморье и, в частности, обострившийся территориальный спор между Республикой Кипр и Турцией вокруг богатых углеводородами морских участков к западу от островного государства.

Ципрас попросил президента Греции распустить парламент

"Мы согласились в ближайшие время перейти к подготовке почвы для того, чтобы на следующей неделе саммит ЕС принял соответствующие решения. Принял и санкции против Турции, если будет подтверждено, что она провела бурение в исключительной экономической зоне Кипра", - заявил Ципрас.

Таким образом, в случае одобрения 20 июня Евросоветом инициативы Греции и Кипра, отношениям Евросоюза и Анкары грозит очередной кризис.

Напомним, что резкую реакцию греков и греков-киприотов вызвала активность турецкого исследовательского судна "Фатих", которое, по некоторым данным, приступило к бурению скважин в газоносных районах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Кипра.

В Турции настаивают, что углеводородные запасы в спорных участках на шельфе Кипра должны принадлежать обеим общинам острова, разделенного с 1974 года на греко- и турконаселенные части. И в этом отношении Анкара не только не собирается поступаться национальными интересами непризнанной своего протеже - Турецкой Республики Северного Кипра, но и идет на явное повышение ставок в регионе.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Эрдоган: Поставки С-400 в Турцию начнутся в первой половине июля

Как стало известно, вслед за кораблем "Фатих" в оспариваемые участки вокруг Кипра направилось уже второе турецкое буровое судно. И это несмотря на отчаянные протесты Никосии, которая, не имея никакой практической возможности помешать действиям турок, издала международный ордер на арест членов экипажа судов-нарушителей ИЭЗ, а также обратилась за дипломатической поддержкой к своим партнерам по ЕС.

В итоге состоявшийся на днях в мальтийской Валлетте 6-ой саммит стран Южной Европы осудил последние действия Турции, а участвовавший в нем президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Анкару немедленно прекратить "незаконные действия" в ИЭЗ Кипра. Как ранее сообщала "РГ", Париж приступил к созданию военно-морской базы на островном государстве с целью защиты интересов французских энергокомпаний и для французов данный вопрос является очень чувствительным. Впрочем, на озвученные Макроном требования президент Турции Реджеп Эрдоган дал довольно резкий ответ: "Где и с каких пор Франция получила право говорить о Восточном Средиземноморье?"

По мнению местных обозревателей, вероятнось введения антитурецких рестрикций со стороны ЕС из-за ситуации вокруг Кипра довольно высока. При этом комментаторы напоминают, что перед принятием окончательного решения лидеры Евросоюза будут учитывать и возможную ответную реакцию Турции. Особенно с учетом того факта, что на руках у Реджепа Эрдогана имеется сильный козырь - соглашение ЕС-Турция по нелегальным мигрантам. Заключенная весной 2016 года сделка между Брюсселем и Анкарой помогла перекрыть миллионные потоки нелегальных переселенцев в ЕС и стала спасением для "единой Европы" от миграционного кризиса. С учетом всё ещё находящихся на территории Турции не менее 3 миллионов мигрантов, а также готовности Анкары к ассиметричным действиям данный фактор напрямую повлияет на решение "единой Европы" в отношении Анкары, отмечают эксперты.

В мире Европа Греция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме обещали ответ на расширение американского присутствия в Польше
Путин упростил привлечение иностранцев к работе на Worldskills-2019
Песков: Бабич займется вопросами интеграции
В Крыму объяснили желание бывших крымчан получить гражданство РФ
В НИИ им. Склифосовского опровергают сведения о выписке Алибасова