Исследование: Легче всего найти работу выпускникам медвузов

Накануне старта вступительной кампании в вузы во ВНИИ труда проанализировали данные Росстата по трудоустройству выпускников вузов 2015-2017 годов. Практически все выпускники вузов и колледжей медицинской направленности трудоустраиваются по специальности, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВНИИ труда.

Наибольший процент из числа тех, кто устроился на первую работу в соответствии с полученной профессией, составили выпускники вузов по специальностям "Фармация" (97%), "Клиническая медицина" (97%), "Наука о здоровье и профилактическая медицина" (91%), "Сценические искусства и литературное творчество (87%)", "Химия" (86%).

Достаточно легко оказалось найти работу по специальностям "Информатика и вычислительная техника", "Авиационная и ракетно-космическая техника", "Ветеринария", "Образование и педагогические науки", "Военное управление". В то же время со сложностями при трудоустройстве столкнулись выпускники по специальностям "Технологии легкой промышленности", "Сельское, лесное и рыбное хозяйство", "Политические науки и регионоведение" (по каждой показатель от 47% и ниже) - из них сразу после вуза нашли себе работу менее половины.

Что касается тех, кто окончил колледжи, то на первую работу по полученной профессии трудоустроились 60%. Среди них успешнее всего те, кто учился по специальностям "Клиническая медицина", "Фармация", "Сестринское дело", "Образование и педагогические науки", "Музыкальное искусство". Как и в случае с выпускниками вузов, сложнее всего устроиться на работу с дипломом колледжа в области сельского, лесного и рыбного хозяйства, строительства и, как ни странно, информатики и вычислительной техники.

Каковы причины такого низкого спроса на молодежь? Специалисты ВНИИ труда отмечают, что это может быть связано с дефицитом рабочих мест на местном рынке труда или невысокой востребованностью отдельных профессий. Еще одной из причин может быть несоответствие подготовки выпускников требованиям работодателя, имеет значение и уровень предлагаемой зарплаты.