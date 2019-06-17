Юнкер: ЕК работает над новыми отношениями с Россией

Европейская комиссия работает над новыми отношениями с Россией, поскольку без нее невозможно обеспечить безопасность. Об этом заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

По его словам, "нельзя враждебно принимать Россию", даже если он сам не согласен с воссоединением Крыма с РФ (что и привело к кризису в отношениях). "Нет архитектуры безопасности без России. Поэтому Еврокомиссия работает над новыми отношениями с РФ: мы хотим вести людей друг к другу, чтобы жить в мире", - отметил Юнкер.

Европейский политик неоднократно отмечал, что ЕС нуждается в поддержании открытыми каналов для диалога с Россией. "Мы нуждаемся в уважительном общении с Россией на равных", - заявлял Юнкер.

Напомним, отношения между ЕС и РФ ухудшились в 2014 году, когда страны Запада ввели ряд антироссийских санкций из-за возвращения Крыма в состав РФ и разногласий по кризису на Украине.