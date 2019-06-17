Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий 2018 года присуждена трем известным российским врачам.

Это главный врач краевой клинической больницы N 1 им. проф. С.В. Очаповского Минздрава Краснодарского края Владимир Порханов, заведующий хирургическим торакальным отделением клинической больницы N 1 Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Минздрава России Владимир Паршин и научный руководитель Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России Владимир Харченко. Все трое - доктора наук, Порханов и Харченко - действительные члены, Паршин - член-корреспондент РАН. Они разработали новую концепцию лечения больных, у которых от различных травм или заболеваний сужается просвет трахеи. Таким людям трудно, а порой и невозможно дышать самостоятельно, это приводит к тяжелой инвалидности, а часто - и к смерти. Врачи разработали спасающие людей уникальные реконструктивные операции, участвовали в создании нанокомпозитных и биопротезов, заменяющих пострадавшую трахею.