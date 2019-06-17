Вода, во-первых, является составной частью всего живого, даже камней, если они кристаллической природы.

В жару особенно хорошо понимаешь, что человек на 80 процентов состоит из чистой воды. Фото: Михаил Синицын

Во-вторых, это единственная моющая жидкость всех предметов и существ на нашей планете. В-третьих, и это важнее всего, вода - основной по потребляемой массе продукт питания. Наконец, в-четвертых, она вездесуща и не знает границ, и если ее обидели в одном месте, она может ответить где угодно.

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, которая является важным фактором формирования здоровья и качества жизни человека, относится к глобальным мировым проблемам. В нашей стране уровень водообеспеченности высок, однако качество потребляемой населением воды остается на недостаточно удовлетворительном уровне. Он обусловлен в основном высокой химической и биологической контаминацией водоисточников, недостаточной эффективностью применяемых технологий водоподготовки, образованием значительного числа побочных продуктов обеззараживания воды сильными окислителями (хлором, озоном), ухудшением качества воды в разводящей сети многолетней эксплуатации.

Анализ показывает, что качество подаваемой населению воды улучшается, однако предстоит еще серьезная работа по приведению его в надлежащее состояние.

По данным 2015 года, в различных субъектах РФ качество воды колебалось в пределах от 0,18 до 55 процентов нестандартных проб по санитарно-химическим и от 0,06 до 34 процентов - по санитарно-микробиологическим показателям. При этом в децентрализованных водоисточниках количество нестандартных проб по сравнению с централизованными составляло от 63 до 91 процента по химическим показателям и от 450 до 500 процентов - по микробиологическим. Даже в Центральном федеральном округе отмечаются отклонения от стандартов по таким показателям, как содержание в воде железа, марганца, фтора, магния, кадмия, стронция, алюминия, нитратов, нитритов, сульфатов, хлоридов, фосфатов, аммонийного азота, хлора, сероводорода. При этом при огромной нормативной базе, созданной в нашей стране (2000 предельно допустимых концентраций), более чем для 50 процентов выявляемых химических соединений гигиенические регламенты пока не установлены. Отсутствует нормативная база и для появившихся в воде в связи с климатическими изменениями сине-зеленых водорослей и их токсинов.

Для улучшения качества питьевой воды в нашей стране необходимо усилить борьбу с различными причинами загрязнения питьевых водоисточников, совершенствовать технологии водоподготовки. Не менее важно перейти на разработанные нашими специалистами более чувствительные, оперативные и информативные методы санитарно-микробиологического и химического анализа воды. Требуется и участие науки - изучение не только прямого, непосредственного влияния того или иного загрязнителя на организм человека, но и его опосредованного воздействия на здоровье населения через экологические цепочки "вода - растительные и животные продукты - человек", "вода - речные и морепродукты - человек" и т.д.

Важно перейти на более чувствительные, оперативные и информативные методы санитарно-микробиологического и химического анализа воды

В качестве одного из наиболее быстрых и эффективных способов решения проблемы улучшения водообеспечения населения интенсивное развитие в РФ получило производство расфасованных питьевых вод. Разработанная для них нормативная база соответствует самому высокому уровню качества и не имеет пока аналогов в международной практике. Перспективным направлением является также разработка технологий и нормативной базы для получения питьевой воды с повышенной биологической активностью с помощью физических методов ее обработки. Это позволяет корректировать ее водородно-кислородный изотопный состав и молекулярно-кластерную структуру.

Микробное загрязнение недостаточно обеззараженной питьевой воды тесно связано с инфекционной заболеваемостью населения как бактериальной, так и вирусной природы. К сожалению, она имеет некоторую тенденцию к росту. Это свидетельствует о недостаточной эффективности работы станций водоподготовки.

Целевые показатели федерального проекта "Чистая вода" Национального проекта "Экология" предусматривают доведение доли населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 90,8 процента, в том числе доли городского населения РФ - до 99 процентов, включая строительство и реконструкцию 373 объектов питьевого водоснабжения.

К 2024 году планируется полностью обеспечить качество питьевой воды в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии - Алании, Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской и Мурманской областях. В числе аутсайдеров по этому показателю - республики Тыва (54,7 процента) и Бурятия (66 процентов), Забайкальский край (70,2 процента), Вологодская область (63,6 процента). В неблагоприятной зоне - менее 80 процентов обеспеченности качественной питьевой водой - к 2024 году остаются: Карачаево-Черкесия (79,7 процента) и Республика Саха (Якутия) (75,8 процента), Еврейская автономная область (76,4 процента), Костромская (77,6 процента), Смоленская (77,4 процента), Курганская (76,6 процента) и Тюменская (76,5 процента) области.

Научные основы улучшения обеспечения населения доброкачественной питьевой водой разработаны. Это внедрение новых средств предотвращения загрязнения питьевых водоисточников, улучшенные технологии водоподготовки, применение более высококачественных и долговечных материалов для водоразводящих сетей и сантехнических средств, оказывающих влияние не только на качество воды, но и на ее непроизводственные утечки. Однако их практическая реализация, как правило, упирается в недостаточное финансирование.

Необходимо обратить внимание на гигиеническое нормирование вновь выявляемых химических загрязнителей воды как в ее источниках, так и в процессе обработки, а также на совершенствование методов санитарно-гигиенического мониторинга качества питьевой воды.

Многолетняя международная практика показала, что получение высококачественной питьевой воды - дорогостоящая задача для централизованных систем водоснабжения, из которых для непосредственных питьевых целей используется всего 1-3 процента. Поэтому все более широко в мире используются расфасованные воды гарантированного качества, различные средства доочистки воды из-под крана, а также кипячение как относительно простое средство ее надежного обеззараживания, снижения содержания солей жесткости и значительного уменьшения содержания летучих органических веществ.

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В Водный кодекс внесены изменения, касающиеся использования акватории водных объектов, необходимые для эксплуатации пляжей, береговых полос для рекреационных целей: термин "пляж" появился в кодексе впервые. Заключать договоры на водопользование и получать санитарно-эпидемиологические заключения должны не только водопользователи, но и правообладатели земельных участков, используемых для эксплуатации пляжей.

Санитарное состояние пляжей определяет СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод". В частности, пляжи и места для купания должны располагаться выше по течению реки и вдали от места загрязнения водоема, а также за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий и с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам шума. Они должны иметь удобные и безопасные подходы к воде, подъездные пути в зону рекреации. Скорость течения воды не должна превышать 0,5 метра в секунду. Места для купания должны иметь опознавательные знаки и показатели глубин, допустимых для детей и для лиц, не умеющих плавать. Дно водоема должно быть плотным, свободным от тины, зарослей водяных растений, коряг, острых камней, осколков стекла и т.п., пляж и берег у места купания - отлогими, желательно песчаным или галечным.

Глубина водоема в местах купания детей - от 0,7 до 1,3 метра, в местах общего купания - до 1,5 метра. Площадь водной поверхности должна быть не менее 5 квадратных метров на одного купающегося.