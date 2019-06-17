Какие маршруты ожидают в Гомеле гостей II Европейских игр

На Форуме регионов Беларуси и России, уточнил он, который пройдет в Санкт-Петербурге, область представит и специальный маршрут совместно с могилевскими коллегами. Впрочем, предания старины глубокой тоже всегда в почете у любителей знакомства с историей края. Ведь упоминается Гомель еще в Ипатьевской летописи 1142 года, а одним из удельных владельцев здешних мест считается и главный герой "Слова о полку Игореве".

Правда, сегодня столицу региона украшает, прежде всего, сохранившейся дворцово-парковый ансамбль. В него входит немало занимательных объектов, включая Дворец Румянцевых - Паскевичей, Петропавловский собор и Зимний сад. Экскурсоводы обязательно напомнят, что земли под строительство дворца пожаловала прославленному графу и полководцу Румянцеву императрица Екатерина II.

Богатая биография Гомеля позволяет привлекать к себе туристов всех возрастов. Славится регион и своими природными богатствами: запасами белорусского нефти и газа, гранита и редкоземельных металлов.

Кстати, растет и число организаций, которые осуществляют туристическую деятельность в области. В текущем году - с учетом наплыва зарубежных гостей - власти планируют довести экспорт туристических услуг до 15 миллионов долларов, уточнил областной чиновник.

Только с начала 2019 года через международные пункты пропуска, расположенные на территории региона, "въехали 450 тысяч иностранцев, в том числе только в мае - 110 тысяч", - конкретизировал он. Чаще всего заповедный край на берегах реки СОЖ навещают граждане России и Украины, Польши, Италии и Германии.

Наиболее популярными, уточнил Езерский, среди иностранных гостей считаются санаторно-курортный, медицинский и агротуризм. Особое внимание уделяют местные власти и развитию придорожного сервиса - растет количество заправочных станций, магазинов, придорожных кафе, баров, ресторанов, которые готовы нон-стоп принимать и обслуживать туристов и путешественников.