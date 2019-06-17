Каким будет киноменю V Московского еврейского кинофестиваля

С 23 по 30 июня в Москве пройдет V еврейский кинофестиваль, в программе которого 58 фильмов.

- 58 фильмов - это очень серьезный показатель, - говорит Тимур Вайнштейн, председатель жюри МЕКФ.

С этого года кинофестиваль старается соответствовать критериям аккредитации FIAPF - международной ассоциации продюсеров кино и телевидения. Одним из требований этой аккредитации является наличие основного конкурса, куда должны входить исключительно международные премьеры, выпущенные в течение года.

Киноменю фестиваля обещает быть очень разнообразным: 7 полнометражных документальных картин, 14 - короткометражных художественных и 11 короткометражных документальных работ предлагает основная программа фестиваля.

Почти все фильмы начинают удивлять еще "с порога".

Фильм "Мамины шпильки", созданный кинематографистами Германии, России, Беларуси, Украины, участвует в конкурсе "Игровое короткометражное кино". Режиссер Татьяна Федоровская - участник программы Берлинского фестиваля BerlinaleTalents-2019 сняла небольшую историческую зарисовку в приглушенных тонах о самом начале войны. Десятилетний мальчик сбегает из дома, случайно прихватив по дороге коробочку с мамиными шпильками для волос, когда туда приходят нацистские солдаты. Чудом спасшись от них, он проживает долгую жизнь и, сидя во главе длинного стола вместе с родней, вспоминает о том трагическом эпизоде своего жуткого детства.

В разделе "Ретроспектива" будет показан фильм выходца из Беларуси, режиссера Дмитрия Астрахана "Из ада в ад" 1996 года, совместного производства России, Беларуси, Германии.

Это история двух молодых семей: еврейской и польской. В польской семье нет детей. В еврейской - девочка. Когда немцы угоняют евреев в лагерь, поляки прячут еврейского ребенка. Война заканчивается, отец и мать девочки удивительным образом возвращаются. Он, бежавший из лагеря смерти, прошедший через партизанский отряд, назначен начальником милиции города. Бывшие еврейские дома заняты поляками, дочь уверена, что она - полька, и не желает признавать своих настоящих родителей.

В ролях - Алла Клюка, Геннадий Назаров, Геннадий Свирь, Аня Клинг, Валерия Валеева, Яков Бодо.

Алла Клюка родилась в Минске. Ее родители - глухие, но ни у Аллы, ни у двух ее старших сестер проблем со слухом нет. Училась в средней школе № 46 Минска, закончила 10 классов. Окончила ЩЕПКУ в мастерской Юрия Соломина. В 1990 году вместе со своим курсом училась в нью-йорской театральной школе. В кино дебютировала в фильме "Тело".

В 1933 году вышла замуж за известного американского ученого Кенни Шеффера. В 2001 году вернулась в Россию, где снималась у Аллы Суриковой. Ещё через два года актрису ждал успех после выхода сериала "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант" -экранизация детективов Дарьи Донцовой, где Клюка сыграла главную роль. В 2003 году вышла замуж за постановщика этого сериала режиссера Владимира Морозова.

Вне конкурса зрители увидят победителя "Берлинале-2019" драму Надава Лапида "Синонимы". На "Берлинале" произошел тот редчайший случай, когда мнение критиков совпало с решением жюри. Лапид открывает для израильского кинематографа новую эпоху, переинтерпретирует кризис еврейской идентичности. Лапид формулирует в "Синонимах" универсальную светлую притчу о молодости и о том, что поиск себя важнее всего остального, пусть даже тропа иногда приводит не туда.