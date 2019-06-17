Кинопрограмму "Кинотавр" - выбор "Гаража" покажут в Москве

30-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" вчера в Сочи объявил своих призеров.

"Мы посмотрели 15 замечательных работ, не похожих друг на друга. Все они останутся в наших сердцах, - произнес со сцены Константин Хабенский, вручая главную награду режиссеру-дебютанту Борису Акопову за фильм "Бык". - Я благодарен всем членам жюри за честь и удовольствие общаться и обсуждать фильмы, за их честное отношение к профессии. "Кинотавр" жив, пока бурлят такие страсти и пока сталкиваются лбами чуть ли не насмерть различные позиции. А это значит, что "Кинотавр" и дальше будет продолжать наращивать свою мощь".

Статистику озвучила продюсер фестиваля Полина Зуева: "Бюджет "Кинотавра" этого года составил около 180 миллионов рублей. Количество аккредитованных превысило 3,5 тысячи, что нас, учитывая отсутствие кинорынка в этом году в параллели с нами, конечно, тревожит в хорошем смысле: мы уже переросли свой привычный размер, поэтому будем принимать какие-то меры, чтобы дать больше возможностей для зрителей по кинопоказам и программам. СМИ было аккредитовано более двухсот, в этом году был огромный ажиотаж. И количество конкурсных картин и пресс-конференций - рекордное".

Главным в деловой программе "Кинотавра" в этом году стал форум киношкол, который проводился впервые. "Сегодня невероятная популярность кинообразования в России, - рассказала о нововведении программный директор Ситора Алиева. - Существует около тридцати различных киношкол. Нам, как фестивалю, который получает огромное количество короткометражный фильмов, необходимо было услышать презентацию существующих учебных коммерческих частных заведений в стране помимо ВГИКа и Высших курсов сценаристов и режиссеров, и хотя бы познакомить с ними общественность. Это был первый важный шаг в индустрии короткого кино, которое одновременно и студенческое, и независимое, и частное. Но это уже действительно довольно серьезная индустрия".

- Сейчас это было общо, но, на мой взгляд, крайне любопытно. В будущем мы будем сужать тему дискуссии, - комментировал на финальном брифинге итоги форума киношкол президент "Кинотавра" Александр Роднянский. - Относиться к тому, что случилось, стоит как к презентации школ в том виде, в каком они хотели себя презентовать. Мы же никогда в России не встречались с разными траекториями и с разными подходами к кинообразованию. Впервые мы их собрали, чтобы всех увидеть и послушать, и даже не хотелось их прерывать вне зависимости от того, что формат дискуссии не всегда соблюдался. В будущем, думаю, мы заранее разошлем анкеты с вопросами, соберем информацию, может быть, ее систематизируем, и к следующей фазе дискуссии будем в значительно большей степени готовы. И речь идет уже не только о семи школах, которые участвовали в форуме этого года, а обо всех тридцати плюс, каковые сегодня существуют в России с профилирующим предметом в виде кино.

Дословно

Президент ОРКФ Александр Роднянский - о значении "Кинотавра" и его тридцатилетней роли в истории:

- Формирует ли "Кинотавр" отечественный кинематограф или только наблюдает за его развитием? Помогает ли он становлению новых кинематографических пассионариев или изучает их, как в лаборатории? В чем миссия фестиваля - развлекать или беспокоить? Я не вижу здесь противоречий. Во всем этом есть доля правды. И так же есть правда в том, что фестиваль как минимум в течение восьми дней июня формирует из разрозненных кинематографистов солидарное сообщество, работающее над тем, что называется российским кино. На фестивале собираются почти 4 тысячи человек. Это самый большой фестиваль национального кино в мире. И самое главное, что мы по-прежнему объединяем здесь людей разных политических и творческих убеждений, что мы все чувствуем родство. Без этого кино не получится.

P. S.

С 18 по 23 июня в Москве, в Музее современного искусства "Гараж", пройдет кинопрограмма "Кинотавр - выбор Гаража".

18 июня откроет программу московская премьера фильма Кантемира Балагова "Дылда". 21 июня - показ "Верности" режиссера Нигины Сайфуллаевой, 22 июня - "Sheena667" Григория Добрыгина, 23 июня - "Троицы" режиссера Ян Гэ. Все картины будут представлять их авторы.

Победители 30-го "Кинотавра"

Главный приз кинофестиваля "Кинотавр""Бык", реж. Борис Акопов

Приз "За лучшую режиссуру""Большая поэзия", реж. Александр Лунгин

"За лучший дебют""Давай разведемся", реж. Анна Пармас

"За лучшую женскую роль"Виктория Толстоганова ("Выше неба", реж. Оксана Карас)

Приз имени Олега Янковского "За лучшую мужскую роль"Александр Кузнецов ("Большая поэзия", реж. Александр Лунгин)

"За лучшую операторскую работу"Глеб Филатов ("Бык", реж. Борис Акопов)

Приз имени Григория Горина "За лучший сценарий"Анна Пармас, Мария Шульгина, Елизавета Тихонова ("Давай разведемся", реж. Анна Пармас)

Приз имени Микаэла Таривердиева автору оригинальной музыки к фильмуИгорь Вдовин ("Мысленный волк", реж. Валерия Гай Германика)

Специальный диплом жюри"Верность", реж. Нигина Сайфуллаева"За безграничную веру актеров в режиссера"

Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России"Керосин", реж. Юсуп Разыков

Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России"Мальчик русский", реж. Александр Золотухин