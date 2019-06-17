Китай и Россия укрепляют региональное сотрудничество

Выставочный павильон Республики Саха - один из самых крупных стендов мероприятия, его площадь составляет около 400 квадратных метров. Условно он разделен на четыре тематические зоны: "Инвестиции в Якутию", "Образование и инновации", "Сделано в Якутии" и "Посетите Якутию".

Глава Республики Саха Айсен Николаев отметил, что Якутский регион богат различными природными ресурсами, в первую очередь полезными ископаемыми, которые являются привлекательным объектом для инвестиций китайских предприятий. В последние годы при поддержке правительства РФ на западе и юге Якутии значительно улучшилась железнодорожная инфраструктура, добавил глава региона. Благодаря этому созданы благоприятные условия для транспортировки полезных ископаемых, природного газа, в том числе природного газа из Арктической зоны РФ. Айсен Николаев, который неоднократно посещал Китай, уверен в перспективах сотрудничества между Якутией и Китаем и надеется на его расширение и укрепление.

В ходе ЭКСПО и проходящей параллельно 30-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки Китай и Россия обсудят торгово-экономическое сотрудничество. Будут затронуты такие вопросы, как упрощение таможенных процедур, развитие электронной торговли, взаимодействие между банками и другими финансовыми организациями, налогообложение, передача технологий, потенциал в научно-техническом сотрудничестве и т.д.

Также планируется подписать ряд соглашений о взаимодействии и сотрудничестве в сфере туризма, импорта-экспорта, инфраструктурного строительства.