Китайские компании выразили желание закупать куриные лапки в России

Китайские компании хотели бы закупать в России большие объемы куриных лапок. Об этом сообщил РИА Новости директор по развитию электронной торговли Российского экспортного центра Алексей Мурзенок.

По его словам, сейчас в России для импорта мясной продукции в Китай аккредитованы только 23 фабрики. Кроме того, в РФ недостаточно специальных вагонов для перевозки замороженных лапок. "Но мы стараемся этот вопрос решить, возможно, даже за счет китайской стороны, помогут нам с вагонами", - сказал Мурзенок.

Он уточнил, что китайская сторона запрашивает 200 сорокафутовых контейнеров в месяц. По мнению Мурзенка, российские производители могут позволить себе экспортировать в Китай такие объемы куриных лапок, но "нужно все саккумулировать в одном месте".

Куриные лапки являются деликатесом в Китае и ряде стран Юго-Восточной Азии. Они используются как для приготовления сложных блюд, так и продаются в упаковках как быстрая снековая закуска.