Косачев: Новый демарш Ирана адресован европейским союзникам США

Заявления официальных лиц Ирана о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - еще один тревожный шаг в направлении эскалации напряженности в регионе и в отношениях Ирана и США. Иран, в частности, собирается превысить установленные ограничения 300 кг на хранение обогащенного урана на территории страны.

Тегеран ранее, как известно, направил письма о приостановлении выполнения части обязательств по ядерной сделке пяти странам-участникам СВПД: Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России. Был установлен срок 60 дней на то, чтобы выполнить обязательства по обеспечению интересов Тегерана, прежде всего - в банковской и нефтяной сферах.

Понятно, что требование достаточно жесткое, однако не будем забывать, что Иран выполнял свои обязательства в течение года после того, как Вашингтон заявил о своем выходе из соглашения. И даже сейчас Тегеран не говорит о выходе из соглашения, а лишь делает очередной шаг в этом направлении.

Понятно, что ожидать от Вашингтона каких-либо мирных инициатив по Ирану в нынешней ситуации не приходится: он занят сознательным обострением конфликта, что называется, "на грани фола". Но, полагаю, новый демарш Ирана адресован, прежде всего, европейским союзникам США - недостаточно говорить о желании сохранить соглашение по иранской ядерной программе, нужно еще и что-то делать для этого.

Будем ждать реакции.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.