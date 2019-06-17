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17.06.2019 14:54
Рубрика: Власть

Лавров: Москва пригласила Сеул присоединиться к инициативе по КНДР

Текст: Юрий Когалов
Россия пригласила Южную Корею присоединиться к новой российско-китайской инициативе по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с южнокорейской коллегой Кан Ген Хва.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Я имею в виду сформулированный нами вместе с китайскими коллегами план действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова", - отметил российский министр. По его словам, необходимо совместно проработать эти идеи, чтобы сблизить позиции всех участников переговоров, а также учесть инициативы, которые ранее выдвигали в Сеуле.

Путин не видит альтернативы мирному урегулированию в Корее

"Мы с нашими коллегами едины в понимании необходимости дальнейшего продвижения переговорного процесса между всеми участниками корейского урегулирования", - подчеркнул Лавров, добавив, что и Москва, и Сеул считают только мирное политическое урегулирование единственно возможным способом добиться прогресса в решении существующих в субрегионе проблем.

По его словам, поможет в этом, среди прочего, реализация трехсторонних проектов с участием КНДР в области железнодорожного транзита, строительства газопровода и линий электропередач.

"Пока эти планы остаются на бумаге, но мы уверены, что они заслуживают практического внимания, в том числе и с точки зрения создания условий для продвижения по пути урегулирования проблем Корейского полуострова", - отметил Лавров.

На переговорах речь также шла о торгово-экономическом взаимодействии между Россией и Южной Кореей, перспективах реализации значимых инвестиционных проектов.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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"По итогам прошлого года объем взаимной торговли существенно вырос и превысил 24 миллиарда долларов. Есть также хороший прогресс в сфере инвестиций. Накопленные инвестиции Республики Корея в Российской Федерации составляют 2,6 миллиарда долларов, и мы обсудили сегодня пути сохранения этой тенденции. Естественно, на взаимной основе - российские инвесторы тоже с интересом смотрят на южнокорейский рынок", - сообщил Лавров.

Кан Ген Хва со своей стороны выразила удовлетворение тесными контактами Сеула с Москвой как в экономическом, так и политическом плане. По ее словам, обсуждавшиеся на встрече с главой МИД РФ идеи помогут стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Южная Корея Правительство МИД Корейский полуостров на пути к объединению
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