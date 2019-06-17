Лицензирование выпуска компакт-дисков отменят

Лицензирование выпуска аудиовизуальной продукции, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей будет отменено. Закон об этом подписан президентом РФ Владимиром Путиным и размещен на официальном портале правовой информации.

Это требование лицензировать изготовление экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей действовало с 1998 г., а деятельность по изготовлению экземпляров программ для ЭВМ и баз данных лицензировалась с 2008 г. Но в связи с развитием и повсеместным распространением информационно- телекоммуникационных технологий спрос на аудиовизуальную продукцию на материальных носителях - видеокассетах, оптических дисках - значительно сократился.

Теперь, как констатировали авторы законопроекта в сопроводительной записке, основным каналом распространения контента, в том числе и контрафактного, стал интернет. Сейчас, по данным Роскомнадзора, в реестре лицензий на деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей числится всего лишь 82 действующие лицензии.