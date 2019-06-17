Mail.ru запустил голосового помощника Марусю. Вот что он умеет

Компания Mail.ru Group начала тестирование голосового помощника собственной разработки, который получил имя Маруся. Установить его можно на мобильные устройства под управлением iOS и Android, пишет РИА Новости.

Что умеет Маруся:



- искать информацию в интернете;

- рассказывать о погоде;

- искать железнодорожные и авиабилеты и сообщать их стоимость;

- включать музыку на радио или из "ВКонтакте";

- запоминать важную информацию по команде "Маруся, запомни" и воспроизводить ее по команде "Маруся, напомни".

Что Маруся сможет делать в будущем:



- рассказывать новости;

- заказывать доставку еды;

- вызывать такси.

В Mail.ru Group рассматривают варианты интеграции голосового помощника с сервисами других компаний, а также приглашают внешних разработчиков создавать новые навыки для Маруси.

Основой для синтезированного голоса Маруси стал голос актрисы Елены Соловьевой, которая озвучивала Тринити в фильме "Матрица" и искусственный интеллект в сериале "Любовь, смерть и роботы".

Напомним, что российская компания "Яндекс" также разрабатывает своего голосового помощника - Алису, которая умеет примерно то же, что и Маруся, но в дополнение способна управлять умным домом.