Матвиенко вручила российский паспорт внуку мецената Щукина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила российские паспорта внуку мецената и коллекционера Сергея Щукина Андре-Марку Делок-Фурко и его супруге Кристине Панделле, сообщает РИА Новости. Торжественная церемония прошла в Пушкинском музее на открытии выставки "Щукин​​​. Биография коллекции".

Глава Совфеда зачитала указ президента РФ о приеме в российское гражданство Делок-Фурко и его жены и поблагодарила нового гражданина России "за пропаганду русского искусства и культуры и за все, что он делает в память о своем выдающемся предке. Открывающаяся выставка "обречена на полный успех и аншлаг", уверена Валентина Матвиенко.

"Думаю, она побьет успех аналогичной выставки в Париже три года назад, где ее посетили более миллиона человек", - заявила она.

Для посетителей выставка откроется 19 июня. На ней будет представлено уникальное собрание семьи Сергея Щукина, охватывающее важнейшие художественные течения конца XIX - начала XX века. Среди авторов - Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар, Поль Сезанн, Поль Гоген, Анри Матисс, Пабло Пикассо и другие. Всего будет выставлено более 450 работ.