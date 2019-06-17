Медведев: Санкции не повлияли на интерес инвесторов к российским активам

Интерес иностранных инвесторов к российским активам, несмотря на разные санкции, не снижается, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава правительства в понедельник провел заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. На нем обсуждали сделки на общую сумму около 30 миллиардов рублей, в том числе с участием европейских компаний, в самых разных сферах: авиаперевозки, машиностроение, атомная энергетика, разработка месторождений полезных ископаемых, пищевая отрасль, цифровая безопасность.

Этот факт доказывает, что при всех санкциях против России иностранный капитал заинтересован в работе в нашей стране. "Наши активы по-прежнему выглядят привлекательными для инвесторов, несмотря на всякие санкции", - заявил Медведев. Он также напомнил итоги работы комиссии в прошлом году - рассмотрено 85 заявок на сумму более триллиона рублей.