Медвытрезвители организуют на основе партнерства с частными организациями

В парламентских, сенаторских и министерских кругах продолжается обсуждение законопроекта о воссоздании в России медицинских вытрезвителей.

С 2012 года вытрезвителей на федеральном уровне не существует. МВД, в ведении которого они находились, было лишено таких полномочий. В пояснительной записке к законопроекту, вносящему изменения в Закон "О полиции", подчеркивается, что упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. В документе приводятся данные МВД, согласно которым количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 по 2018 годы выросло на 34,9 процента (в 2018 году - 326,3 тысячи, что составляет 35 процентов от общего числа лиц, совершивших преступления). Возросло число преступлений, совершаемых в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии в связи с алкогольным опьянением. По причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан.

В общем, полиции опять вернут функции подбирать на улицах пьяных, а Минздраву - оказывать бедолагам первую помощь. И МВД, и Минздрав в принципе одобрили такой подход. Дело - за малым: решить, куда отвозить пьяных граждан и кто будет за это платить?

Вариант решения этой проблемы предложил депутат Госдумы Александр Хинштейн, один из разработчиков законопроекта. Он рассказал, что в 20 регионах уже созданы специализированные учреждения для помощи пьяным гражданам. По его словам, как правило, это специализированные медицинские пункты медосвидетельствования и временного размещения лиц, находящихся в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться. Это построенные модули либо при городских больницах, либо при наркодиспансерах. Туда доставляют на освидетельствование, либо привозят людей в состоянии опьянения, пусть и неадекватных в данный момент, но не нуждающихся в лечении. Но если человек пьян и при этом избит, его доставят в больницу. В Самарской области, например, где есть такие пункты, за это платит бюджет. Но Александр Хинштейн не уверен, что это правильно. Ведь даже в советское время за пребывание в вытрезвителе платили. Надо, чтобы на уровне правительства определились с адекватным тарифом. Например, в тысячу рублей.

Из-за алкогольного опьянения в стране ежегодно погибает более 50 тысяч человек

В законопроекте предлагается, опять же как вариант, создание вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства. Возможно, частный бизнес заинтересуется новой сферой деятельности, а местные власти в ответ предоставят какие-то преференции - подобное взаимодействие практикуется.

Мнения

Антон Алексеев, адвокат:

- Необходимо, чтобы законодательно возможность какого-либо рода злоупотребления со стороны представителей власти была сведена к минимуму. Возникают также вопросы о том, где и кто будет определять, необходима ли гражданину помощь специализированного учреждения, чтобы прийти в трезвое состояние или нет. Кто будет доставлять пьяного гражданина в специализированное учреждение? Кто будет его доставлять в больницу, если пьяному гражданину нужна медицинская помощь? Какая именно помощь должна и может оказываться в специализированных учреждениях, чтобы это не выходило за рамки допустимой для оказания таким учреждением помощи, но было достаточно для поступившего? Представляется, что реализовать данный законопроект можно было бы на базе наркологических диспансеров, создав дополнительные отделения при них. Такой опыт имеется в некоторых российских регионах. Безусловно, законодательная инициатива социально правильная и преследует прежде всего спасение жизней и здоровья граждан, но исполнение данного закона потребует детальной проработки механизмов его реализации.

Иван Соловьев, доктор юридических наук, заслуженный юрист России:

- В представленном законопроекте я не вижу никакого принуждения, навязывания некого репрессивного механизма. Речь идет о спасении жизней людей. Да и сама предложенная схема не кажется перегруженной централизмом. Единственное, можно было бы подумать над переименованием - как более мягко и деликатно назвать эти учреждения.

Подготовил Иван Петров