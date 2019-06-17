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17.06.2019 15:01
Рубрика: Власть

МИД РФ: Обвинения США в проведении ядерных испытаний беспочвенны

Текст: Юрий Когалов
США, выдвигая безосновательные обвинения в нарушении Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, прикрывают собственное стремление возобновить полномасштабные испытания. Как отметили в МИД РФ, все это ведет к слому существующей сегодня международной архитектуры безопасности.
Фото: Геннадий Хамельянин/ ТАСС Фото: Геннадий Хамельянин/ ТАСС
Фото: Геннадий Хамельянин/ ТАСС

"США продолжают выдвигать безосновательные обвинения в нарушении Россией ДВЗЯИ. Еще раз подчеркиваем, что все такие обвинения являются абсолютно беспочвенными. Они не могут расцениваться иначе как "прикрытие" шагов самого Вашингтона по выходу из ДВЗЯИ и возобновлению полномасштабных ядерных испытаний", - заявили на Смоленской площади.

Фото: РИА Новости
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По словам российских дипломатов, повторяется ситуация с Договором о ракетах средней и меньшей дальности, когда после ряда заявлений США приостановили его действие.

"Получается, что очередным объектом деструктивной политики США по слому международной архитектуры договоренностей в области нераспространения и контроля над вооружениями теперь становится еще один крайне важный международный договор, который для подавляющего большинства его участников, включая Россию, является неотъемлемым элементом обеспечения международной безопасности и стабильности", - отметили в МИД РФ.

Российская сторона неоднократно обращала внимание, что Москва в 1980-х годов соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. США же до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ, и нынешняя администрация также не собирается этого делать. Более того, Вашингтон принял решение держать свои ядерные полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению испытаний.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Напомним, документ был принят на Генассамблее ООН и открыт для подписания в 1996 году. Он расширил до универсальных параметров ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, который устанавливался Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года. К настоящему времени его ратифицировали 164 государства, в том числе 36 стран из 44, необходимых для его вступления в силу. В то время как Россия, Великобритания и Франция провели процедуру в национальных парламентах, Пекин и Вашингтон по-прежнему воздерживаются от ратификации ДВЗЯИ.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Ядерная безопасность
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