Минэнерго России оценило защиту электросетей от кибератак США

У российских электросетей высокий уровень защиты от атак извне, при этом отечественные компании самостоятельно выстраивают эту защиту. Государственные информационные ресурсы находятся под защитой "компетентных органов", а для минимизации рисков кибератак власти работают над отечественными технологиями.

Об этом 17 июня сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго РФ в ответ на публикацию газеты The New York Times о якобы участившихся кибератаках со стороны американских спецслужб на российскую энергосистему. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию со ссылкой на источники "неправдивой". В свою очередь, газета ответила, что правительство США было ознакомлено с текстом статьи до ее публикации и беспокойства она не вызвала.

В Минэнерго РФ уточнили, что информации об атаках на объекты энергетики в ведомство от компаний не поступало. "Большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты. У российских электросетей высокий уровень защиты. Хотим отметить, что для ликвидации подобных рисков ведется планомерная успешная работа по применению российских технологий и оборудования", - добавили в Минэнерго.

Позднее Системный оператор Единой энергосистемы России (СО ЕЭС) пояснил РИА Новости, что технологические системы оператора "не имеют прямого выхода в интернет, поэтому атаки со стороны всемирной сети для нас не опасны".