Минск и Каир формируют совет делового сотрудничества

Созданию совместных предприятий с высокой степенью локализации будет способствовать и белорусско-египетский совет делового сотрудничества, работа над формированием которого уже ведется в настоящее время. Об этой инициативе заявил 17 июня премьер РБ Сергей Румас на встрече с президентом Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, который прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом, сообщает БЕЛТА.

На встрече, в которой приняли участие и представители деловых кругов, премьер отметил огромный потенциал для взаимодействия двух стран. За последние три-четыре года, уточнил он, стороны уже достигли успехов в области промышленной кооперации, приступили к реализации совместных проектов в научно-технической и образовательной сферах. Сегодня страны стремятся к более многоплановым экономическим отношениям. Более того, пояснил Румас, делается акцент на реализации комплексных проектов, предусматривающих создание в Египте совместных предприятий "с высокой степенью локализации и организацией экспорта произведенной продукции в третьи страны".

К числу направлений кооперации, которые уже набирают обороты, белорусский глава кабинета отнес производство грузовой и сельскохозяйственной техники, исследования в области наноматериалов и молекулярной генетики. По его словам, нынешний визит представительной делегации из Египта представляет "историческое значение для двусторонних отношений".

В свою очередь Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил официальный Минск за теплый прием и поддержку на международной арене. Он подчеркнул, что нынешний визит должен придать дополнительный импульс сотрудничеству обоих государств.

Как проинформировал руководитель торгово-промышленной палаты РБ Владимир Улахович, в сегодняшней встрече принимают участие представители почти сорока крупных предприятий и организаций, которые уже имеют опыт работы с египетскими партнерами. За последние два года взаимный товарооборот вырос почти в два раза - с $57,8 млн в 2016 году до $108,7 млн в 2018 году. Экспорт белорусских товаров также почти удвоился и достиг $83 млн.

Кстати, основу белорусского экспорта составляет металлопродукция, трактора, грузовая техника, калийные удобрения, изделия деревообработки. Беларусь импортирует цитрусовые, овощи и фрукты, лекарственные средства, одежду, текстиль.

Сейчас страны, констатирует агентство, прорабатывают и реализуют более 15 совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, науки, подготовки кадров. Приоритетным направлением является оказание содействия Египту в углублении индустриализации страны, обновлении промышленных технологий и создании рабочих мест.