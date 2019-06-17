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17.06.2019 15:20
Рубрика: Власть

Миронов доложил Путину о законопроектах в сфере борьбы с коррупцией

Текст: Айсель Герейханова
В понедельник Владимир Путин провел встречу с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым. В ходе разговора с президентом лидер партии предложил ввести конфискацию имущества ближайших родственников коррупционеров, если доказано, что и их обогащение произошло незаконным путем. Миронов рассказал, что подобный опыт уже существует в США, Сингапуре, в Китае - его можно использовать и в России.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

"Если человек признан коррупционером и если это доказано в суде, то вариант конфискации имущества у нас сейчас есть, но во многих странах следует еще и проверка имущества ближайших родственников", - пояснил он. "Иными словами, конфискация имущества не только у коррупционера, но и у родственников, если доказано, что они незаконно обогатились", - подчеркнул Миронов.

Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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Он также рассказал президенту о подготовленном эсерами законопроекте "О народосбережении в Российской Федерации", который был внесен в Госдуму в декабре прошлого года. В документе выделяется 14 параметров, по которым предлагается оценивать работу и правительства, и губернаторов в целом. "Для того, чтобы было человеку понятно. Это то, что сейчас и вы предлагаете, дополнительно расширяете показатели, по которым нужно оценивать работу губернаторов", - пояснил Миронов.

Сейчас эти инициативы уже находятся на рассмотрении в Госдуме, и Миронов выразил надежду, что президент поддержит их. "Мы имеем положительный опыт, Владимир Владимирович, когда мы вносили разного рода инициативы, скажем так, многие наши коллеги по Госдуме встречали их настороженно, но потом, на каком-то этапе, вы высказывали свою точку зрения и дело двигалось с мертвой точки. Надеюсь, что по некоторым инициативам будет такая же ситуация", - сказал он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Партии "Справедливая Россия" Борьба с коррупцией
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