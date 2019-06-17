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17.06.2019 11:37
Рубрика: Происшествия

Мошенники продали американцу вместо виллы газон шириной 30 сантиметров

Текст: Андрей Васильев

Мошенники продали американцу Кервиллу Холнессу вместо "уцененной виллы" газон травы шириной в 30 сантиметров. Злоумышленники привлекли внимание жителя Флориды тем, что разместили на популярном интернет-аукционе объявление о продаже дома, нуждающегося в ремонте, "по символической цене" в 9100 долларов, сообщает The Daily Mail.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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Они продемонстрировали покупателю фото одноэтажного строения с примыкающим к нему узеньким газоном в 30 сантиметров шириной. Довольный клиент, который не удосужился "посмотреть на товар лицом", фактически приобрел "виллу по фотографии", заплатив за нее в конечном итоге во время торгов 177 тысяч долларов.

Однако каково было его изумление, когда он узнал, что стал обладателем того самого узкого газона, а точнее "полоски травы", что находится возле асфальтовой дорожки и стоит всего 50 долларов. Участок земли начинается у тротуарного бордюра, проходит под стеной, разделяющей гаражи двух соседних вилл, а затем простирается на задние дворы домов.

Мошенников к тому времени и след простыл, а устроители аукциона отказываются вернуть обманутому клиенту деньги. Они говорят, что Холнесс должен был внимательнее прочитать информацию о лоте на аукционе, и заявили, что не могут помочь ему с возвратом денег.

Фото: iStock
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"Он может обратиться в суд и найти какую-то ошибку в процедуре продажи, - сказал в интервью газете юрист по недвижимости Гэри Сингер. - Вообще говоря, он купил то, что должен был купить".

Непонятно, почему эта полоска земли никогда не была присоединена ни к одному из двух соседних объектов, а оставалась во владении другого застройщика. Эта компания обанкротилась, что привело к выставлению газона на аукцион.

Тина ДеФео купила одну из двух соседних вилл в апреле и была потрясена, узнав о покупке Холнесса. "Я не знаю, как можно в принципе было купить эту полоску травы", - сказала женщина.

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