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Рубрика: В мире

Смерть в зале суда

Скончался экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Столичный выпуск № 129(7887)
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси скончался в возрасте 67 лет, предположительно, от острой сердечной недостаточности. Он умер прямо во время очередного судебного заседания, практически сразу после своего выступления. Расследованием его смерти займется специальная судебно-медицинская комиссия, лишь после ее заключения будет принято решение о захоронении бывшего главы государства.
В Египте арестован сын президента Мурси

Процесс над Мурси и его сторонниками, лидерами движения "Братья-мусульмане" (деятельность организации запрещена на территории РФ) велся с 2013 года, когда армия Египта на фоне народных волнений отстранила его от власти. Прокуратура обвиняла экс-президента в госизмене, подстрекательстве к убийству демонстрантов в декабре 2012 года, побеге из тюрьмы в дни антиправительственных выступлений в начале 2011 года, повлекшем за собой гибель заключенных, оскорблении судебной системы страны, а также шпионской деятельности. Процесс длился шесть лет. За это время суды различной инстанции успели приговорить Мурси к различным срокам, в том числе пожизненному заключению. В 2015 году суд даже вынес вердикт о казни экс-президента Египта, но под давлением международного сообщества это решение было отменено. Последнее заседание суда, в котором принимал участие бывший глава Египта было посвящено предполагаемому шпионажу обвиняемых в интересах Катара и группировки ХАМАС. Помимо экс-президента по этому делу проходят еще несколько представителей движения "Братья-мусульмане" (некоторые из оказавшихся на скамье подсудимых ранее были приговорены к высшей мере).

В мире Африка Египет
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