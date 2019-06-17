Доченька, давай посмотрим, какой сейчас сахар? - Надежда, мама 6-летней Алины, ласково обнимает девочку и подносит к ее плечу сканер размером с обычный смартфон. На его экране тут же возникают цифры - 4,5. - Все нормально, иди, играй! - улыбается Надежда.

Сахарный диабет первого типа у Алины диагностировали, когда ей исполнилось всего три года.

- Я стала замечать, что дочка худеет, сильно устает, часто просится в туалет, - вспоминает Надежда. - Обратились к врачу, и нам довольно быстро поставили этот диагноз. Меня направили в Школу диабета, где научили всему: как кормить ребенка, как следить за уровнем сахара и вовремя вводить инсулин, который ее организм не вырабатывает. Поначалу было очень страшно: боялась, что не смогу вовремя среагировать на ситуацию, что ребенку грозят тяжелые осложнения. И очень напрягали эти постоянные уколы - мало того что надо было несколько раз в день колоть ей инсулин. Но еще чаще - прокалывать пальчики, чтобы глюкометром проверять уровень сахара в крови до еды и после, на ночь, утром натощак. Так жалко было ее, у самой слезы наворачивались, но нельзя было показать свои чувства Алине, чтобы не пугать ее. Потом она привыкла и уже безропотно подставляла пальчик. А теперь мы вздохнули с облегчением - появилась технология флеш мониторинга глюкозы. Для семей, в которых есть ребенок с диабетом, она просто необходима.

Сахарный диабет - одно из самых массовых заболеваний в мире. Причем его масштабы растут с каждым годом, что заставило Всемирную организацию здравоохранения объявить глобальную эпидемию. В нашей стране на учете эндокринологов с сахарным диабетом первого и второго типа стоят 4,5 миллиона человек. Эти два типа болезни различны по своей природе. При первом типе в организме не вырабатывается гормон инсулин, без которого клетки не могут усваивать необходимую для жизни глюкозу. При втором типе заболевания инсулина в организме достаточно, но он не поступает в клетки, поэтому вся глюкоза накапливается в крови человека.

При обеих формах заболевания прежде всего страдают мелкие кровеносные сосуды-капилляры. В результате ткани всех органов и систем не получают питания, в них развиваются осложнения. Это могут быть как сердечно-сосудистые катастрофы (инфаркт и инсульт), так и почечная недостаточность, и нарушения зрения или кровообращения в сосудах ног. Они приводят к инвалидности или преждевременной смерти тысяч людей, тяжелым бременем ложатся на систему здравоохранения. По оценкам экспертов, полученным в рамках диспансеризации населения и модельных исследований, истинное число заболевших в России как минимум вдвое больше. Это значит, что около 8,5-9 миллионов россиян больны диабетом, но половина из них не знает об этом. Выявить заболевание несложно - достаточно сдать анализ на уровень глюкозы крови. Однако потом оно требует не только адекватного лечения, но и постоянного врачебного контроля и самоконтроля со стороны пациентов. Мониторинг уровня глюкозы в крови с помощью аппаратов-глюкометров необходим, чтобы врач мог подобрать адекватную терапию, а пациент всегда знал, какой именно препарат и в какой дозе он должен принять, чтобы сахар в крови не превышал норму. Самоконтроль большинству больным сахарным диабетом второго типа достаточно проводить 2-3 раза в день, но пациентам с первым типом заболевания приходится делать это до 8-10 в сутки. При таком контроле и адекватном лечении осложнения не развиваются десятилетиями.

Особенно важен регулярный самоконтроль для детей с сахарным диабетом первого типа, поскольку им необходимо вводить определенную дозу инсулина перед каждым приемом пищи. А чтобы правильно рассчитать ее, надо знать уровень глюкозы в крови. Такой же анализ необходимо сделать и на ночь - если уровень сахара будет слишком низким, ночью возможно возникновение гипогликемии, то есть резкого падения уровня сахара - это состояние опасно для жизни. Для контроля были созданы аппараты-глюкометры, которые по капле крови могут определить, каков уровень сахара в данный момент времени у пациента. Это позволяет миллионам людей успешно компенсировать его колебания долгие годы. Одна проблема - для анализа каждый раз надо проколоть палец.

Мониторинг уровня глюкозы необходим пациентам с сахарным диабетом для ежедневного принятия решений

Но недавно появилась принципиально новая система для мониторинга уровня сахара. Небольшой датчик наклеивается на плечо, в нем вмонтирован крошечный гибкий волосок, который практически безболезненно устанавливается под кожу и измеряет глюкозу в межклеточной жидкости. И все - теперь электронный чип датчика круглосуточно будет записывать информацию об уровне сахара на датчик. Если поднести сканер к датчику, то система покажет не только сиюминутный результат, но и тенденцию, то есть что происходит с сахаром - он растет, снижается или остается на постоянном уровне. Это позволяет пациенту оценить свое состояние и решить, принимать ли лекарство, в какой дозе, или пока повременить с ним. Мало того, сканер в течение 90 дней сохраняет все данные, которые получает с датчика в виде отчетов - их можно показать врачу при очередном посещении, и он при необходимости скорректирует терапию.

С датчиком на плече человек может вести самый обычный образ жизни - работать, заниматься спортом, принимать душ, плавать, бегать и т.д. Работает он в течение двух недель, потом его нужно отклеить и заменить на новый. Сейчас FreeStyle Libre доступна только в Москве и Московской области, но прикладываются все усилия, чтобы эта жизненно важная технология стала доступна людям с диабетом по всей России. По оценкам, она существенно облегчает контроль сахара. Врачи же считают, что это улучшает перспективы лечения 1 и 2 типов диабета.

Комментарии

Александр Древаль, главный внештатный врач-эндокринолог Московской области, заведующий кафедрой клинической эндокринологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ, д.м.н., профессор:

- Средства самоконтроля уровня глюкозы крови в домашних условиях для больных диабетом быстро совершенствуются. Устройства нового типа дают информацию непрерывно - датчик вводится подкожно один раз в две недели, а специальное устройство может считывать с него уровень глюкозы без взятия крови в любой удобный для больного момент. Через две недели датчик больной удаляет самостоятельно и заменяет его на новый. Это очень простая и практически безболезненная процедура, занимающая несколько секунд.

Среди устройств непрерывного мониторинга глюкозы выделяется своим удобством новейшая разработка с технологией флеш мониторинга глюкозы (FGM). Кроме простоты использования, наглядности результатов, а также отсутствия необходимости калибровать прибор с помощью глюкометра в нем предусмотрена принципиально новая функция - тренд гликемии. Это стрелка на приборе, которая может быть направлена вверх, вниз или горизонтально в зависимости от направления динамики глюкозы на данный момент времени. Если стрелка направлена вверх, то глюкоза быстро повышается и нужно добавить инсулин, если вниз, то глюкоза быстро снижается и необходимо поесть, а если горизонтально, то ситуация стабильна и ничего предпринимать не нужно. В случаях быстрого измерения глюкозы, на что указывает стрелка, желательно значение глюкозы, которое показывает сканер, перепроверить глюкометром. В такой перепроверке возникает необходимость только при резких изменениях, когда глюкоза крови опережает глюкозу в межклеточной жидкости обычно раз в сутки или реже.

Система предназначена, в первую очередь, для использования в амбулаторных условиях. Но она оказалась очень полезной и для врачей в стационаре. Мы стали использовать ее в нашей клинике эндокринологии для коррекции инсулинотерапии у больных сахарным диабетом первого типа, как правило, получающих помповую инсулинотерапию. С помощью такой современной комбинации удается достичь целевого уровня глюкозы за предписанное время пребывания больного диабетом в стационаре - 5-6 дней. Эго практически невозможно сделать без технологии мониторирования.

Ирина Матяж, главный детский врач-эндокринолог ЦАО Москвы:

- Более 70 процентов детей с сахарным диабетом первого типа в нашем округе уже пользуются технологией флеш мониторинга глюкозы. Могу сказать, что как врачу мне важно в любой момент времени знать, что происходит с сахаром крови у моих пациентов. Всегда можно вовремя отреагировать и на повышение уровня гликемии и на падение, которое чревато опасным острым состоянием - гипогликемией. С помощью прибора врач может получить данные своего пациента и за сутки, и за месяц, и за три месяца - в результате он действует не вслепую, ему легче ориентироваться и контролировать течение диабета. Если технология будет доступна всем пациентам, это изменит в лучшую сторону наблюдение за сахарным диабетом и его лечение. Мы, врачи, всегда беспокоимся о возможных осложнениях диабета, лечить которые тяжело и дорого. А постоянный контроль обеспечивает профилактику осложнений и перспективы хорошего будущего для детей.

Элина Королева, заведующая отделением педиатрии детской городской поликлиники Москвы:

- Дети с сахарным диабетом наблюдаются врачами-эндокринологами в тесном контакте с врачами-педиатрами. Контроль уровня сахара важен и при назначении лечения, и при оценке состояния детей после каждого перенесенного заболевания - респираторной и любой другой инфекции, стресса и т.д. Учитывая, что уровень сахара в крови у детей нестабилен и, в отличие от взрослых, маленькие дети не способны вовремя распознать симптомы гипергликемии или гипогликемии, постоянный контроль глюкозы, несомненно, поможет педиатрам и родителям маленьких пациентов выявить опасные состояния и своевременно обратится к эндокринологу для коррекции лечения.