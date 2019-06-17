Новые правила ОМС изменят работу страховых организаций

Нововведения в сфере обязательного медицинского страхования, вступившие в силу с 28 мая 2019 года, усиливают взаимодействие медицинских организаций и страховых компаний, работающих в системе ОМС. В результате такого сотрудничества, считают руководители российского здравоохранения, удастся лучше защитить права пациентов и улучшить качество получаемой ими медицинской помощи.

"В утвержденных минздравом новых правилах ОМС прописан пошаговый регламент сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи", - отметила председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко, открывая "круглый стол" "Роль ОМС в функционировании пациентоориентированной модели здравоохранения при реализации национального проекта "Здравоохранение", состоявшийся в рамках ХIII Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России".

Согласно новому порядку полномочия и обязанности страховых компаний стали намного шире. По сути, они должны теперь действовать в системе "непрерывного контроля" за качеством работы медиков. "Если раньше страховые медорганизации проверяли качество медицинской помощи по факту ее оказания на основе медицинских документов и проводили проверки в связи с обращениями граждан, то теперь, согласно новому порядку, они в дополнение к вышеназванным функциям фактически сопровождают пациента на всех этапах лечения", - пояснила Стадченко.

Одна из основных обязанностей страховщиков - информирование пациентов об их правах. На своих сайтах страховщики должны представить информацию обо всех медицинских организациях, работающих в системе ОМС, включая и частные клиники, чтобы граждане могли выбрать, где именно лечиться. Также они должны представить полную информацию о том, где граждане могут пройти диспансеризацию, в том числе в вечернее время и в субботние дни.

Пациентам о необходимости профилактического обследования страховщики напомнят, позвонив или отправив СМС-сообщение. А медиков проверят, чтобы диспансеризация была организована удобно для пациентов.

К слову, об удобстве и доступности первичной медицинской помощи. Недавний опрос, организованный активистами Общероссийского народного фронта, показал, что основными проблемами здравоохранения население считает нехватку специалистов в первичном звене и недостаток лекарств.

А недовольство пациентов работой врачей нередко начинается из-за плохой организации работы поликлиник. И в решении этой проблемы страховщики также принимают участие.

Уже несколько лет в стране реализуется проект "Новая модель медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь". Иногда еще его называют "Бережливая поликлиника". Бережливая - именно по отношению к пациенту, его времени, его удобству. Сейчас по такому принципу, как сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова, работает уже более двух тысяч поликлиник по всей стране.

"Цель проекта - повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи в амбулаторных условиях до 60 процентов к 2020 году и до 70 процентов к 2022 году", - сообщил на "круглом столе" член рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков Сергей Плехов.

Одна из основных обязанностей страховщиков - информирование пациентов об их правах

С 2017 года, когда стартовал проект, уже заметно сократились очереди и время ожидания приема врача, сроки прохождения диспансеризации. Люди привыкли записываться к врачу строго по времени, причем во всех регионах внедрена дистанционная запись. Это экономит время и пациентам, и врачам.

Если театр начинается с вешалки, то хорошая поликлиника - с четко работающей регистратуры. "Страховые компании не просто контролируют организацию работы поликлиник, но и организуют тренинги для медицинского персонала, в том числе и регистраторов, и семинары для руководителей по пациентоориентированному поведению", - отметил Плехов.

Страховые представители имеют право проводить экспертизу помощи, полученной пациентом, что резко повышает ответственность медиков

Еще одно ключевое нововведение: страховые представители имеют право проводить экспертизу медицинской помощи, полученной пациентом. Это резко повышает ответственность медиков, - считает председатель Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Андрей Рыжаков. В этом году стартовала программа развития онкологической помощи. И здесь у страховщиков тоже особый круг обязательств.

"Страховые представители отслеживают сроки диагностики, получения пациентами направления на последующие этапы лечения, напоминают о календаре проведения химио- или радиотерапии", - объяснил член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, профессор Алексей Старченко.

Более того, по каждому онкобольному в базе данных территориального фонда ОМС будет формироваться "история страховых случаев", включающая каждое обращение человека за помощью. "Это даст возможность контролировать сроки и качество получаемой помощи, поскольку промедление для онкобольного может стать фатальным. Кроме того, серьезные усилия будут направлены на соблюдение врачами протоколов лечения, разработанных лучшими специалистами по всем основным профилям онкозаболеваний", - отметил Старченко.

Дословно

"Необходимо серьезно усилить роль страховых медицинских организаций и медицинских представителей в работе с населением", - заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По ее словам, в 2019 году поставлена задача охватить профосмотрами и диспансеризацией почти 62 миллиона россиян. Согласно принятым в апреле правилам диспансеризация для граждан старше 40 лет становится ежегодной. "В связи с этим мы должны усилить роль страховых медицинских организаций и медицинских представителей в работе с населением. Для этого мы изменили правила системы обязательного медицинского страхования", - сказала Голикова. Она добавила, что в соответствии с поручением президента РФ внедрена новая система скринингов онкозаболеваний в зависимости от возраста пациента и локализации возможного заболевания. Это должно увеличить выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях.