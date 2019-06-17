Пока европейский футбол взял летнюю паузу, обороты набирает Кубок Америки, который в этом году проходит в Бразилии и продлится до 7 июля.

Кубок Америки или, если на испанский манер, Копа Америка, считается старейшим футбольным турниром среди сборных. Его первый розыгрыш прошел еще в 1916 году. Нынешний является 46-м по счету. Такое количество связано с тем, что частота проведения турнира постоянно менялась: обладателя Кубка Америки определяли в разное время то ежегодно, то раз в два года.

В нынешнем турнире задействовано 12 команд, которые поделены на три группы. В четвертьфинал выйдут по две первые команды из каждого квартета плюс две лучшие из занявших третьи места.

Человек, который не особо пристально следит за Копой, может немного удивиться, обнаружив среди ее нынешних участников сборные Японии и Катара. На самом деле ситуация абсолютно штатная: организаторы Кубка Америки регулярно приглашают команды с другого континента начиная с 1993 года. В этот раз с гостями угадали. Мало того, что Катар является принимающей страной предстоящего ЧМ-2022, так еще именно его сборная стала победителем Кубка Азии-2019. А в финале катарцы победили не кого-нибудь, а японцев. Так что приглашенные команды высокому уровню турнира вполне соответствуют.

Хозяева будущего ЧМ-2022 уже подтвердили свои амбиции, вырвав волевую ничью у Парагвая - 2:2. По ходу матча парагвайцы вели 2:0, причем один из мячей забил Оскар Кардосо, став в 36 лет 27 дней самым возрастным автором гола на турнире. Прежний рекорд держался аж 73 года и принадлежал тоже парагвайцу Дельфино Касересу, которому на момент забитого мяча было 35 лет 124 дня. Однако удержать победу Парагваю оказалось не под силу, причем в случае со вторым мячом не обошлось без автогола.

Но фавориты у турнира, конечно, другие. Во-первых, это бразильцы. У них и состав самый звездный и при этом сбалансированный даже в отсутствие травмированного Неймара. Кроме того, все четыре предыдущие Копы, проходившие на территории пятикратных чемпионов мира, они выиграли. Нынешний Кубок Америки бразильцы начали ударно, разгромив Боливию - 3:0.

В числе главных претендентов на титул ходят уругвайцы. "Селеста", как еще называют сборную Уругвая, располагает проверенным вратарем, надежной линией защиты и одним из сильнейших атакующих дуэтов в мире в лице Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. Оба уже успели забить по мячу в стартовом матче, в котором был разгромлен Эквадор - 4:0.

В этом году на Кубок Америки пригласили две лучшие команды Азии: сборные Катара и Японии

К слову, именно Уругвай является рекордсменом Копа Америка по количеству побед. У "селесты" их 15. Это больше, чем у бразильцев (8) и аргентинцев (14). Последние, как бы непривычно это ни звучало, на нынешнем турнире в качестве фаворитов не котируются. И тому имеются веские причины. Да, у Аргентины есть Лионель Месси, но за ним - пустота. Прежнее звездное поколение сошло на нет, а новых игроков аналогичного калибра пока не появилось. Плюс командой руководит 41-летний Лионель Скалони, у которого за плечами ноль самостоятельного тренерского опыта. То, что сборной Аргентины на Кубке Америки-2019 будет очень тяжело, уже показал ее первый матч против Колумбии. Месси и компания выдали на редкость бледный футбол и справедливо уступили со счетом 2:0.

В последний раз сборная Аргентины брала титул 26 лет назад. С тех пор наследники Марадоны довольствовались лишь участием в финалах: только на предыдущих пяти турнирах аргентинцы играли там четырежды, но неизменно уступали. Нынче и такой результат стал бы для аргентинцев неплохим.

Вряд ли в число явных фаворитов входит и победитель двух последних розыгрышей Кубка Америки Чили. Смена поколений здесь тоже проходит весьма болезненно: полноценной замены уходящему "золотому" поколению не наблюдается, а звезды недавнего прошлого Алексис Санчес и Артуро Видаль не в лучшей форме. Впрочем, сбрасывать кого-либо со счетов заранее не стоит. Копа Америка - турнир непредсказуемый, и произойти здесь может все, что угодно.

Кубок Америки

Группа "А"

Бразилия

Боливия

Венесуэла

Перу

Группа "В"

Аргентина

Колумбия

Парагвай

Катар

Группа "С"

Уругвай

Чили

Эквадор

Япония

Где будем смотреть

18 июня, вторник, Матч ТВ

00.25 Боливия - Перу. Прямая трансляция.

03.25* Бразилия - Венесуэла. Прямая трансляция.

* в ночь с 18 на 19 июня.